08 августа 2017 года

Бизнес оценил изменения по торгам в аквакультуре

Минсельхоз предлагает предусмотреть возможность выделения рыбоводного участка единственному участнику аукциона, а также возможность возмещения убытков при отказе победителя торгов внести доплату. Эти меры могут помочь вовлекать акватории в работу, но нужна эффективная реализация, считают в Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области.

Напомним, что Минсельхоз предложил внести изменения в Правила организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора пользования рыбоводным участком.

В частности, проект предусматривает: если победитель аукциона уклонился от заключения договора, организатор торгов может обратиться в суд с требованием о возмещении убытков.

Такие прецеденты, когда участник аукциона взвинчивает цену, объявляется победителем, но в итоге не вносит доплату и договор о закреплении РВУ не заключается, действительно, бывают, отмечает исполнительный директор Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области Кирилл Проскуряков. По действующим правилам, задаток таким компаниям не возвращается, но речь идет о слишком небольших суммах и недобросовестных участников их потеря не останавливает.

Возмещение убытков, считает собеседник Fishnews, может помочь в решении проблемы. Но норма должная быть рабочей. Вопрос в том, как будут оцениваться убытки. «Если это фактические расходы на проведение аукциона, то суммы будут небольшие и ситуацию мы не исправим. Если это будет процент от цены, предложенной победителем торгов, мера может оказаться действенной», - считает руководитель АЛРЗ.

В проекте предусматривается возможность заключения договора с единственным участником аукциона. Это необходимое изменение, которое отвечает практике и позволит задействовать акватории в развитии аквакультуры, полагает Кирилл Проскуряков.

Fishnews