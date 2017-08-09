09 августа 2017 года

Проблемы марикультуры объединили предприятия Приморья в союз

Устранение административных барьеров в работе аквафермерских хозяйств стало центральной задачей для Дальневосточного Союза предприятий марикультуры. Также среди актуальных вопросов – государственная экологическая экспертиза марикультурной деятельности, сохранение уникальных водных объектов Дальнего Востока России.

Сегодня Дальневосточный Союз предприятий марикультуры (ДВ СПМ) объединяет 11 компаний разных форм собственности, которые работают в Приморском крае. В этом году общий объем молоди объектов морской аквакультуры (трепанга, гребешка, устриц), выпущенных в естественную среду обитания в границах рыбоводных участков компаниями – членами союза, составил более 5 млн штук.

Как сообщил Fishnews председатель ДВ СПМ Олег Попов, идея создания такого союза возникла у пользователей, работающих в Приморье, из-за накопившихся вопросов, серьезно сдерживающих развитие марикультуры в регионе. А поскольку Приморский край можно считать местом зарождения в России этой отрасли, то, полагают в Дальневосточном Союзе, многие из существующих проблем актуальны и в общероссийском масштабе.

«Наши основные цели – защита интересов предприятий марикультуры, создание условий, позволяющих сберегать и приумножать природные богатства страны, в том числе путем взаимодействия с государственными органами в вопросах борьбы с браконьерством. Мы прекрасно понимаем, что государству, безусловно, проще вести диалог с одной структурой, представляющей общие интересы нескольких компаний, которая к тому же способна выдавать согласованную и консолидированную позицию бизнеса», – отмечает Олег Попов.

Территории с особыми требованиями

Дальневосточный Союз предприятий марикультуры сформировал для себя перечень первоочередных задач, которые требуют решения. По словам председателя союза, главный вопрос на сегодня – это урегулирование ситуации с работой предприятий марикультуры на выделенных государством рыбоводных участках, которые находятся в границах региональных памятников природы.

«Устаревшая законодательная база Приморского края в этой части, манипулирование формулировками законодательства со стороны региональных властей, превышение полномочий в вопросе распоряжения федеральными водными объектами вносит деструктив в работу аквафермерских хозяйств, приводит к срыву сезонных плановых работ и, как следствие, к торможению развития аквакультурной отрасли в целом, а также к снижению ее инвестиционной привлекательности», – отметил председатель ДВ СПМ.

Напомним, в текущем году приморские компании не смогли в срок произвести очередной выпуск молоди трепанга на рыбоводных участках в Хасанском районе Приморского края. «Ситуация спорная. Возникла она внезапно после десятков лет работы предприятий марикультуры на этих территориях, с соблюдением всех требований законодательства, привлечением отраслевой науки и согласованием своих действий с органами исполнительной власти и контролирующими органами.

Данный вопрос федерального значения неоднократно обсуждался на совещаниях в аппарате полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Генеральной прокуратуре. Поиском решения проблемы, возникшей в результате юридической коллизии, сейчас занимаются представители соответствующих федеральных министерств и ведомств, профильные общественные организации, в том числе в рамках специально созданной рабочей группы», – сообщил председатель Дальневосточного Союза предприятий марикультуры.

Сохранить и преумножить

После разрешения этой ситуации в союзе намерены продолжить взаимодействие с органами власти для решения других актуальных вопросов развития марикультуры. Один из них – это проведение государственной экологической экспертизы методов и технологий выращивания объектов аквакультуры.

Другой не менее важный вопрос – сохранение и приумножение биоразнообразия на уникальных в природном плане федеральных водных объектах. «В настоящее время члены ДВ СПМ выступают с активной позицией по проведению в Приморском крае всеобъемлющего экологического и научного изучения водных объектов для принятия решения по формированию на них водных памятников природы федерального значения, в границах которых государство смогло бы организовать их сохранение для будущих поколений», – прокомментировал актуальный для объединения вопрос Олег Попов.

Fishnews