10 августа 2017 года

На помощь аквафермерам Приморья придет рабочая группа

В Приморском крае создана рабочая группа для решения вопросов, связанных с марикультурой в границах особо охраняемых природных территорий. Этому предшествовал конфликт вокруг рыбоводных участков на юге региона.

Распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по вопросам осуществления морской аквакультуры в границах особо охраняемых природных территорий Приморья подписал и. о. губернатора Алексей Сухов. В документе говорится, что группа образована по результатам совещания в аппарате полпреда президента в ДФО, которое прошло 6 июля.

Рабочую группу возглавил вице-губернатор Денис Бочкарев, заместителями руководителя назначены вице-губернатор Эдуард Портнов, руководитель департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморья Сергей Наставшев. Также в состав нового совещательного органа вошли представители ТИНРО-Центра, краевой администрации, прокуратуры, профильных некоммерческих организаций, Приморского теруправления Росрыболовства и ряда других федеральных органов власти, регионального общественного экспертного совета по экологии и т д. (всего - 26 человек).

Как сообщил Fishnews руководитель департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморья Сергей Наставшев, созданию группы предшествовал конфликт вокруг хозяйств марикультуры на юге Приморья. Ряд федеральных и региональных органов исполнительной власти выступили против разведения гидробионтов на участках в бухтах Новгородская, Экспедиции, Рейд Паллады и других. Мотивировалось это решением Исполнительного комитета Приморского краевого совета депутатов трудящихся от 29 ноября 1974 г. № 991 «О признании водных объектов Приморского края памятниками природы». Такая позиция вызвала протест рыбацкого сообщества, поскольку трепанг выращивается на этих участках уже много лет – участки были сформированы и распределены в 2000-х и в 2010-х годах.

«Перед нами стоит задача разобраться в правовой коллизии и привести в порядок нормативные документы», – отметил Сергей Наставшев.

Fishnews