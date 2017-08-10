Россельхознадзор подсчитал суда-участники электронной ветсертификации

10 августа 2017 года
Инициатива, с которой выступила ассоциация рыбаков Сахалина, – привязать оформление электронного промыслового журнала и электронную ветсертификацию к местам сдачи уловов, нашла отражение в итоговом протоколе конференции, проходившей в Южно-Сахалинске в июле.
Сотрудники Россельхознадзора пресекли ввоз из Казахстана крупной партии раков без ветсертификата. Животных отправили обратно для оформления документов.
Конференция, организованная ВАРПЭ в Южно-Сахалинске, позволила определить направления, которые облегчат предприятиям отрасли переход на работу в соответствии с требованиями техрегламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции».
09 августа 2017 года
В ВАРПЭ подготовили итоговый протокол отраслевой конференции, которая была организована всероссийским объединением 27 июля на Сахалине. Документ, сформированный на основании выступлений участников и письменных замечаний, содержит всесторонний анализ правовых и организационных проблем, которые нужно решить до 1 января 2018 г.
08 августа 2017 года
Развитие рыбопереработки на острове Шикотан планируют простимулировать созданием ТОР «Южные Курилы» и другими мерами поддержки. Ими собирается воспользоваться комбинат «Островной».
04 августа 2017 года
Заявки на обследование хозяйствующих субъектов, которые хотят поставлять свою продукцию за рубеж, нужно подавать через информационную систему «Цербер». Решение о проверке должно приниматься в течение календарного месяца.
11 августа 2017 года
Министр иностранных дел и торговли Фарерских островов Пол Микельсен собирается посетить Москву в сентябре, в повестке - возможное заключение соглашения о свободной торговле. Об этом сообщает портал Bilaterals.org.
После постройки нового корпуса Конаковский завод по осетроводству сможет выпускать более миллиона мальков стерляди в год и расширить базу для проведения научно-исследовательских работ в сфере рыбоводства.
Погрануправление ФСБ России по восточному арктическому району обнаружило в Охотском море судно, не оборудованное техническими средствами контроля. Им оказалась РШ «Северус» под флагом Молдовы, рассчитанная на промысел и перевозку краба.
10 августа 2017 года
Инициатива, с которой выступила ассоциация рыбаков Сахалина, – привязать оформление электронного промыслового журнала и электронную ветсертификацию к местам сдачи уловов, нашла отражение в итоговом протоколе конференции, проходившей в Южно-Сахалинске в июле.
В Приморском крае создана рабочая группа для решения вопросов, связанных с марикультурой в границах особо охраняемых природных территорий. Этому предшествовал конфликт вокруг рыбоводных участков на юге региона.
Сотрудники Россельхознадзора пресекли ввоз из Казахстана крупной партии раков без ветсертификата. Животных отправили обратно для оформления документов.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) прогнозирует, что мировая добыча мелких пелагических видов в 2017 г. увеличится на 7% к уровню прошлого года. Главной причиной роста названы высокие уловы перуанского анчоуса.
Сами по себе санкционный режим в отношении России не оказал серьезного негативного воздействия на промышленность, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Среди отраслей с хорошим потенциалом развития внутреннего производства министр назвал машиностроение для пищепрома и гражданское судостроение.
Конференция, организованная ВАРПЭ в Южно-Сахалинске, позволила определить направления, которые облегчат предприятиям отрасли переход на работу в соответствии с требованиями техрегламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции».
Правительство РФ предлагает продлить функционирование особой экономической зоны в Калининградской области до конца 2095 г. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.