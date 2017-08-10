11 августа 2017 года

Россельхознадзор подсчитал суда-участники электронной ветсертификации

К началу августа к модулю системы «Меркурий», позволяющему оформлять ветеринарно-сопроводительные документы на основе судовых суточных донесений, подключилось 20 хозяйствующих субъектов и 92 судна, сообщили в Россельхознадзоре.

Напомним, что с 1 января 2018 г. электронная ветеринарная сертификация станет обязательной. До этого оформление ВСД в электронном виде может производиться по желанию собственника подконтрольных товаров.

Россельхознадзор продолжает информировать о ситуации с внедрением электронной ветеринарной сертификации. Как сообщает корреспондент Fishnews, в новом сообщении на сайте ведомства содержатся и сведения по электронному оформлению ветеринарно-сопроводительных документов на основе данных ССД. Статистика приводится на конец июля.

Возможностью автоматического оформления ВСД на основе судовых суточных донесений воспользовались и подключились к соответствующему модулю системы «Меркурий» 20 хозяйствующих субъектов и 92 судна. Это 41 единица флота, зарегистрированная в Камчатском крае, 21 судно из Приморья, 16 единиц флота с регистрацией в Хабаровском крае, 12 – в Сахалинской области и 2 – в Чукотском автономном округе.

По данным Россельхознадзора, в июле на основании данных ССД в системе «Меркурий» было сформировано 1007 электронных сертификатов на вылов.

«Надо тренироваться работать с системой, включаться в процесс, пока требования по электронной сертификации еще не вступили в полную законную силу», - заявил ранее в интервью Fishnews заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов.

Fishnews