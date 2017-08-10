11 августа 2017 года

Нормы выхода красной икры обновят в 2020 г.

Ученые готовят актуализированные нормы выхода лососевой икры на Дальнем Востоке. Обоснования представили специалисты ТИНРО-Центра.

Предварительные цифры новых норм основаны на данных многолетней промысловой статистики, результатах опытно-контрольных работ в ходе путины, а также информации от рыбоперерабатывающих предприятий, сообщили Fishnews в пресс-службе института.

Определение объективных норм выхода продукции из сырца имеет большое значение для предприятий, поэтому такие исследования специалисты ТИНРО проводят регулярно по всем основным промысловым объектам. В 2017 г. ученые выполняли систематический сбор и анализ данных на Восточной и Западной Камчатке.

Как рассказала научный сотрудник ТИНРО-Центра Татьяна Саяпина, полученные результаты показывают, что выход икры-сырца различается не только по регионам вылова, но и разнится в пределах одного района. Такая ситуация наблюдалась ранее, поэтому в действующем сборнике, к примеру, для Карагинской подзоны и остальной Восточной Камчатки определены разные нормы выхода.

Также анализ показал необходимость актуализации некоторых действующих норм. Например, выход ястыков горбуши на Восточной Камчатке составлял, по данным предприятий, от 5,6% до 7,5%. Однако в действующем сборнике он определен в 6,1% для Карагинской подзоны, а для остальных районов Восточной Камчатки – в 5,7%. Изменения объясняются как биологическими причинами (размерно-массовым составом, степенью зрелости производителей в уловах), так и модернизацией технологий и оборудования. После опытно-контрольных работ специалисты могут подготавливать обоснования для изменения бассейновых норм, а также разрабатывать индивидуальные нормы для предприятий.

В 2020 г. – после завершения сбора и анализа данных - планируется подготовить и выпустить новый сборник «Бассейновые нормы выхода ястыков и зернистой икры тихоокеанских лососей Дальнего Востока».

Fishnews