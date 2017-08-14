14 августа 2017 года

Предприятия Камчатки готовятся к форуму и выставке в Санкт-Петербурге

Лидеры рыбного хозяйства Камчатского края примут участие в Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которые пройдут с 14 по 16 сентября в Санкт-Петербурге.

Среди экспонентов крупнейшего отраслевого мероприятия такие ведущие предприятия, как ПАО «Океанрыбфлот», Рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина, ООО «Устькамчатрыба», ОАО «Озерновский рыбоконсервный завод № 55», ООО «Рыбхолкам», ООО «Артель «Народы Севера» и другие, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Камчатского края.

Регион традиционно занимает лидирующие позиции в рыбопромышленной сфере. За последние 10 лет в крае построено 18 новых рыбоперерабатывающих заводов, а объем инвестиций в отрасль составил 23 млрд рублей.

«Ежегодно камчатские рыбаки добывают около миллиона тонн водных биоресурсов, это около четверти всех российских уловов. Наши предприятия выпускают около 850 тыс. тонн рыбопродукции, большая часть которой идет на внутренний рынок. Камчатская рыба всегда славилась своим высоким качеством. Участие наших предприятий в Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге позволит продемонстрировать достижения камчатских рыбопромышленных компаний, достойно представить регион на широкой международной площадке, найти новых партнеров для развития рыбной промышленности Камчатки. Уверен, форум станет важнейшим событием в календаре мероприятий отрасли», – отметил губернатор Владимир Илюхин.

Интерес к обширной выставочной и деловой программе форума, запланированного на площадке выставочного центра «Ленэкспо», проявляют не только российские регионы. На сегодняшний день к участию приглашены организации и делегации из более чем 50 стран Европы, Азии, Африки и Северной и Южной Америки. Свое участие уже подтвердил министр рыбного хозяйства Норвегии Пер Сандберг. Предварительное согласие на участие в форуме получено от министра сельского хозяйства Марокко и министра рыболовства Фарерских островов.

Fishnews