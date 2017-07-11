11 июля 2017 года

Форум укрепит международные связи в рыбной отрасли

Международный рыбопромышленный форум и выставку в Санкт-Петербурге посетят делегации крупнейших рыболовных стран. В Росрыболовстве рассчитывают, что в мероприятиях примут участие и зарубежные партнеры ведущих российских компаний.

10 июля в Росрыболовстве прошло заседание организационного комитета по подготовке Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий с участием представителей крупнейших отраслевых ассоциаций и предприятий, научных организаций, фонда «Росконгресс» и Expo Solutions Group. Форум нужно провести на высоком уровне, чтобы в дальнейшем он стал «главным мероприятием в рыбопромышленной отрасли», озвучил задачу руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Как сообщает корреспондент Fishnews, оргкомитет утвердил даты форума – с 14 по 16 сентября – и площадку – выставочный комплекс «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге, история которого началась с проведения в 1968 г. международной выставки «Инрыбпром». Зампредседателя комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Вадим Храбров заверил в полной поддержке мероприятий со стороны городских властей.

Программа форума, которая в основных чертах уже сформирована, включает пленарное заседание на тему «Глобальный взгляд на рыболовство в Мировом океане: сотрудничество или конкуренция», запланированное на 14 сентября, и несколько круглых столов по актуальным темам. Однако эта программа может быть расширена, если от бизнеса поступят дополнительные предложения по организации тематических дискуссий.

По словам главы Росрыболовства, участие в работе форума в целом подтвердил вице-премьер Аркадий Дворкович. «Мы ожидаем также достаточно хорошее участие со стороны министров рыболовства других стран. У нас уже есть подтверждение от министра рыболовства Норвегии, есть предварительное согласие от министра сельского хозяйства Марокко и от министра рыболовства Фарерских островов», – уточнил Илья Шестаков.

Он обратился к отраслевым ассоциациям с просьбой привлечь зарубежных партнеров к участию в форуме и выставке. Президент ВАРПЭ Герман Зверев рассказал, что работа в этом направлении уже ведется. Достигнута договоренность с руководителем Всеяпонской рыбопромышленной ассоциации. Кроме того, приглашения направлены руководству Европейской ассоциации рыбопереработчиков, Союзу рыбаков Норвегии и Китайской ассоциации рыбопромышленников и рыбоводов.

Участники заседания также отметили необходимость подключения к этой работе теруправлений в регионах и более активного информирования участников отрасли о выставке и форуме.

Fishnews