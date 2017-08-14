14 августа 2017 года

ВАРПЭ усиливает позиции в сфере рыбной дипломатии

Делегация ВАРПЭ по приглашению Всеяпонской ассоциации рыбопромышленников посетит Японию. В рамках визита запланировано посещение предприятий по добыче и переработке рыбы, аквакультуре, судостроению, торговых и выставочных площадок. Ответный визит японской делегации состоится во время рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге.

В состав делегации, которая посетит Японию с 20 по 27 августа, входят президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев, исполнительный директор Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак, генеральный директор ПАО «Дальрыба» Вячеслав Москальцов.

Деловая программа визита крайне насыщенна. Она включает посещение оптового рыбного рынка в Исиномаки, Объединенного центра рыбных технологий по аквакультуре префектуры Мияги, завода по рыбопереработке фирмы «Киокуё» в Сиогама, а также знакомство с работой судоверфи «Яманиси».

В ходе поездки запланированы переговоры с президентом Всеяпонской ассоциации рыбопромышленников Тосиро Сирасу, а 23 августа президент ВАРПЭ Герман Зверев в качестве почетного гостя примет участие в церемонии открытия международной выставки International Seafood Show в Токио.

Кроме того, члены делегации посетят столичные представительства компаний «Янмар», «Фуруно», «Маруха-Ничиро», побывают в Ассоциации по аквакультуре префектуры Канагава и осмотрят центральный рыбный рынок «Цукидзи».

«В ходе встречи мы планируем обсудить программу ответного визита Всеяпонской ассоциации рыбопромышленников, который состоится в период работы Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге 14–16 сентября. Организаторы форума предлагают президенту Всеяпонской ассоциации рыбопромышленников господину Сирасу выступить на пленарном заседании форума, а представителям рыболовной и рыбоводной отраслей Японии принять активное участие в работе круглых столов», – подчеркнул президент ВАРПЭ, член правительственной комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Герман Зверев,

Как стало известно Fishnews, на имя президента ВАРПЭ уже поступило несколько приглашений от руководителей крупнейших зарубежных рыбацких ассоциаций, а также от руководства ИКФА – Международной ассоциации рыбопромышленных объединений.

Fishnews