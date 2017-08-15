15 августа 2017 года

Ученые получили транспорт для исследования Ильменя

Новгородскому отделению ГосНИОРХ передали катер для рыбохозяйственных исследований на озере Ильмень. Небольшая осадка судна позволит ему перемещаться даже по мелководным участкам водоема.

В Великом Новгороде прошла официальная церемония передачи ключей от судна «Айка» региональному отделению Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства. Катер предназначен для выполнения комплексных рыбохозяйственных исследований и лова рыбы в научно-исследовательских целях на озере Ильмень.

Поручение о передаче судна отраслевому институту дал Владимир Путин по итогам рабочей поездки в Новгородскую область, сообщили Fishnews в пресс-службе Северо-Западного теруправления Росрыболовства. Главной особенностью катера «Айка» является его осадка – судно может перемещаться по мелководью. Это принципиально важно для передвижения в акватории озера Ильмень, поскольку в нынешнем состоянии оно мелководное и плоское с крайне слабо выраженной впадиной и весьма отлогими, берегами, которые частично размываются или нарастают.

Ильмень является основным рыбопромысловым водоемом Новгородской области и одним из крупнейших и наиболее продуктивных озер северо-запада России. В условиях сильной антропогенной нагрузки и активного промышленного рыболовства состояние водного объекта и его ихтиофауна требуют постоянного мониторинга для оценки запасов водных биоресурсов, разработки рекомендаций по их рациональному использованию и составлению прогнозов общего допустимого улова и возможного вылова.

Fishnews