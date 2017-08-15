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Рабочая встреча с представителями рыбопромышленных предприятий Камчатки и организаций-перевозчиков прошла в Камчатской таможне. Фото пресс-службы таможни

Камчатская таможня встретилась с рыбаками

Рабочая встреча с представителями рыбопромышленных предприятий Камчатки и организаций-перевозчиков прошла в Камчатской таможне. Рассматривалось, в частности, оформление морских судов, которые ремонтировались за рубежом.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе таможни, Таможенный кодекс Таможенного союза и Таможенный кодекс ЕАЭС устанавливают, что по общему правилу для ремонта российского судна за границей судовладелец должен поместить его под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории. Эта процедура наиболее полно регулирует отношения, связанные с плановым ремонтом российских судов в иностранных портах. Одной из немногих сложностей, с которыми сталкиваются судовладельцы, является необходимость помещения судов на временное хранение в течение 12 часов с момента прибытия (так как при прибытии они имеют статус иностранных товаров), отметили в пресс-службе. Однако и эта сложность, как правило, разрешается путем подачи предварительной таможенной декларации.

Потребность в ремонте судна нередко возникает в период его использования за пределами таможенной территории ЕАЭС. «В таких случаях ТК ТС допускает проведение операций по ремонту временно вывезенных судов в иностранных портах без помещения под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории. Если проведенные операции по ремонту не входят в перечень операций, проведение которых допускается без уплаты таможенных платежей, то при обратном ввозе такого судна судовладелец обязан уплатить таможенные платежи в отношении судна в связи с проведенным ремонтом», – обратили внимание в таможне.

Таможенный кодекс ЕАЭС предусматривает изменения порядка декларирования и уплаты таможенных платежей в отношении транспортных средств, обратно ввозимых на территорию союза после ремонта в иностранных портах, в том числе морских судов, которые помещены под таможенную процедуру временного ввоза, а также флота, зарегистрированного в Российском международном реестре судов.

В таможне также отметили, что в соответствии с действующей редакцией пп. 1 п. 1 ст. 347 ТК ТС без уплаты таможенных платежей могут проводиться только те работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту временно вывезенных морских судов, потребность в которых возникла в ходе международной перевозки, то есть после убытия судна с таможенной территории ЕАЭС. «Операции по плановому ремонту для предъявления судна Российскому морскому регистру судоходства к допустимым не относятся. В связи с проведением таких операций подлежат уплате таможенные платежи. Данный факт подтверждается и судебной практикой всех судебных инстанций», – подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, что в июле круглый стол по вопросам оформления судов, отремонтированных за рубежом, прошел в Дальневосточном таможенном управлении.

Fishnews

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