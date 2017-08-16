Премьер поторопил с законом о возмещении ущерба рыбным запасам

В Оренбургской области в охране водных биоресурсов участвуют волонтеры и общественные инспекторы. Рейды по местным водоемам проводятся регулярно, отмечают в пресс-службе областного правительства.

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечены рыбной продукцией, произведенной в регионе, на 84%, отмечают в профильном департаменте. За год показатель вырос на 10%, что связывают с увеличением объемов вылова.

С начала путины предприятия Камчатского края добыли 222,8 тыс. тонн лососей при стартовом прогнозе вылова около 187 тыс. тонн. Уловы превышают показатели 2015 и 2016 гг.

Для развития отечественного судостроения необходимо менять законодательство, считает министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров . Нужно закрепить приоритетное право применения российской промпродукции при использовании национальной ресурсной базы, заявил глава ведомства.

Вступили в силу изменения, внесенные в методику расчета начальной цены на аукционах по продаже долей квот вылова в районах действия международных договоров. Новая формула позволит более обоснованно определять плату, а значит, обеспечить доступ российских рыбаков в важные для развития отечественного промысла районы, считает представитель группы «НОРЕБО» Сергей Сенников .

Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, понесенных предприятиями рыбохозяйственного комплекса на производство консервов из водных биоресурсов, утвержден постановлением правительства Сахалинской области от 11 августа 2017 г. № 371.

СМИ Южной Кореи сообщили о проблеме с промыслом в российских водах Южнокорейская пресса пишет, что добыча кальмара в исключительной экономической зоне России начнется с задержкой. Причиной названа неготовность судна к размещению контролеров из РФ.

Начальник ЦСМС ответит на вопросы судовладельцев Руководитель Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем Вилкин в рамках поездки на Дальний Восток в конце августа – сентябре проведет встречи с рыбопромышленниками и представителями отраслевых ассоциаций.

Запасы Енисея пополнили хариусом и сигом Около 800 тыс. мальков хариуса выпустили в Енисей в нижнем течении вблизи города Дудинка. Также в реку отправили примерно 600 тыс. мальков сига на Прутовском мелководье в районе Енисейска.

Рыбе уделят больше места на ВЭФ На Восточном экономическом форуме, который пройдет в столице Приморья в сентябре, будет представлен объединенный стенд рыбопромышленников и Росрыболовства. По сравнению с прошлым годом, площадь экспозиции увеличится вдвое – до 120 квадратных метров.

Зарубежные поставщики слишком щедро глазируют рыбу За полгода в России снято с продажи более 3 тыс. партий рыбы и морепродуктов. Наиболее частые причины - нарушение сроков реализации и условий хранения, несоответствие требованиям по глазури и отсутствие маркировки.

На Сахалине обновили правила поддержки производителей консервов Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, понесенных предприятиями рыбохозяйственного комплекса на производство консервов из водных биоресурсов, утвержден постановлением правительства Сахалинской области от 11 августа 2017 г. № 371.

Камчатская таможня встретилась с рыбаками Рабочая встреча с представителями рыбопромышленных предприятий Камчатки и организаций-перевозчиков прошла в Камчатской таможне. Рассматривалось, в частности, оформление морских судов, которые ремонтировались за рубежом.

Фареры расследуют нарушение при рыбном экспорте На Фарерских островах устанавливают причины, по которым в Россию отправили рыбопродукцию с нарушением ветеринарно-санитарных норм. Результаты обещают прислать российским коллегам в ближайшее время.

Карелия рассчитывает на морскую рыбалку Карельские предприятия за семь месяцев 2017 г. выловили более 56 тыс. тонн водных биоресурсов. Основную долю уловов – 94,7% – обеспечил промысел в Баренцевом море и в северо-восточной части Атлантики.