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Рыба на прилавке в торговых рядах Южно-Сахалинска

ФАС оценила административные барьеры для рыбы

По мнению Федеральной антимонопольной службы, устранение административных барьеров приведет к снижению себестоимости рыбной продукции. Новые предложения по ограничению роста цен на рыбу направлены в администрацию президента.

В мартовском докладе президенту антимонопольный орган рекомендовал для удешевления рыбной продукции развивать на территории России аквакультуру и альтернативные способы торговли. Теперь ФАС совместно с Минсельхозом и членами межведомственной рабочей группы подготовили дополнительные меры по ограничению роста цен на рыбные товары.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе антимонопольного ведомства, снижению цен должны способствовать как проверки торговых сетей на предмет соблюдения законодательства о торговле, так и устранение излишних административных барьеров при поставке рыбы на российский берег.

«Стало известно, что рыбопромысловые компании Северо-Западного федерального округа сталкиваются с трудностями из-за невозможности получить разрешение на ведение рыбного промысла в электронном виде. В связи с этим судно вынуждено останавливать вылов рыбы, возвращаться в порт, получать разрешение на бумаге и возвращаться в район вылова. При этом расходы на эксплуатацию одного судна значительно увеличиваются», – отмечается в пресс-релизе ведомства.

По мнению замруководителя ФАС Рачика Петросяна, «развитие аквакультуры в совокупности с продукцией рыболовства» сможет существенно увеличить общее предложение рыбы. Альтернативные способы торговли должны сократить цепочку между производителем товара и конечным потребителем, уменьшить затраты на логистику и повысить конкуренцию среди розничных продавцов. В свою очередь устранение административных барьеров снизит себестоимость рыбной продукции.

«Совместное использование этих мер должно в конечном счете привести к уменьшению розничных цен для потребителей», – заявил Рачик Петросян.

Fishnews

НазадМетки: ФАСаквакультура

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