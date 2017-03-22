22 марта 2017 года

ФАС нашла путь к дешевой рыбе

Антимонопольная служба совместно с Минэкономразвития и Минсельхозом подготовили доклад президенту о мерах по ограничению роста цен на рыбопродукцию. ФАС видит ключ к доступной рыбе в развитии аквакультуры, специализированных торговых объектов и ярмарок.

В 2015 г. глава государства Владимир Путин поручил ФАС совместно с Федеральной налоговой службой проанализировать, как формируются цены на рыбопродукцию. В июле прошлого года антимонопольная служба сообщила, что доклад по этому вопросу представлен в администрацию президента.

В декабре появилось новое поручение: глава государства поставил задачу ФАС совместно с коллегами из Минсельхоза и Минэкономразвития представить предложения, направленные на ограничение роста цен на рыбные товары. Сейчас антимонопольное ведомство сообщило, что направило доклад президенту.

Аквакультура без торгов

Как полагают в ФАС, наиболее эффективным в борьбе с ростом цен на рыбу может стать ряд мер, одна из которых – развитие в стране аквакультуры.

«Сегодня большая часть представленной на рынке рыбной продукции обеспечивается за счет рыболовства. Так, всего 0,2% от общего количества добываемой на Дальнем Востоке рыбы приходится на продукцию аквакультуры (рыбоводства). При этом во всем мире ее доля составляет 46,6% от общего объема рыбной продукции», – заявили в пресс-центре федеральной службы.

«Объем допустимого улова рыбы в нашей стране ограничен, отсюда – недостаточное предложение на рынке и завышенные цены на товар. Развитие аквакультуры в совокупности с продукцией рыболовства повлечет существенное увеличение общего предложения рыбы, что, как следствие, должно привести к снижению цен», – комментирует руководитель ФАС Игорь Артемьев.

Ведомство заявило, что поддерживает инициативу Минсельхоза предоставлять рыбоводные участки без торгов тем предпринимателям, которые уже имеют в пользовании участок для рыболовства. ФАС предложила распространить такой механизм на прибрежное рыболовство.

Как уже сообщал Fishnews, Минсельхоз ранее представил для обсуждения законопроект, предусматривающий, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, которым предоставлен рыбопромысловый участок для промышленного рыболовства, могут заключить договор пользования рыбоводным участком, выделенным в границах РПУ, без торгов (конкурсов, аукционов) при условии внесения платы, предусмотренной законом об аквакультуре, и осуществления на указанном рыбоводном участке индустриальной аквакультуры.

Ярмарка в помощь

Также действенной мерой, направленной на ограничение роста цен на рыбу, антимонопольный орган считает развитие альтернативных способов торговли рыбной продукцией – специализированных несетевых торговых объектов, ярмарок и т.д.

«Это позволит сократить цепочку между производителем товара и конечным потребителем, оптимизировать и сократить затраты на логистическую составляющую и повысить конкуренцию на рынке розничной торговли рыбой, что в конечном счете снизит цену на рыбу», – заявил Игорь Артемьев.

Fishnews