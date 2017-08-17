17 августа 2017 года

Дмитрий Медведев собирается обсудить на Сахалине рыбопереработку

Глава правительства Дмитрий Медведев посетит Сахалинскую область. Планируется, что 22 августа премьер-министр проведет совещание по вопросам рыбоперерабатывающей отрасли.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев собирается побывать в Сахалинской области. Как сообщает корреспондент Fishnews, одним из пунктов программы работы премьера в островном регионе может стать совещание по вопросам рыбной отрасли. Ориентировочная дата этого обсуждения – 22 августа.

До этого совещание с широким кругом участников, посвященное рыбной отрасли, Дмитрий Медведев проводил в 2014 г. в Магадане. По итогам той встречи глава правительства дал ряд поручений: по изменению механизма закрепления долей квот, в том числе для поддержки постройки судов; уведомительному порядку многократного пересечения госграницы; финансированию рыбохозяйственных исследований, борьбе с избыточными административными барьерами и другие.

Fishnews