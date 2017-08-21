21 августа 2017 года

ЭПЖ ждет законодательной базы

Росрыболовство доработает проект поправок по электронному промысловому журналу для рассмотрения на осенней сессии Госдумы, но не будет торопиться с внедрением системы на судах. Рыбакам дадут минимум полгода, чтобы перейти на ЭПЖ.

Даже если законопроект успеют принять до конца года, внедрение электронного промыслового журнала в промышленную эксплуатацию начнется не с 1 января 2018 г. Отрасли потребуется переходный период, отметил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. «Необходимо дать предприятиям хотя бы полгода, для того чтобы переоборудоваться», – заявил он корреспонденту Fishnews.

По словам главы рыбного ведомства, к проекту поправок по ЭПЖ поступили замечания администрации президента. «Мы их сейчас дорабатываем и заново будем вносить в правительство уже для возможного принятия. Для нас этот закон в осеннюю сессию является одним из самых важных и актуальных», – подчеркнул Илья Шестаков.

По информации пресс-службы Росрыболовства, сейчас в тестовой эксплуатации ЭПЖ задействовано 278 судов рыбопромыслового флота. Кроме того, начато тестирование трех десятков стационарных береговых программных комплексов.

В ведомстве готовятся и к переходу на выдачу разрешений на добычу водных биоресурсов в электронном виде. К использованию электронных разрешений в тестовом режиме приступят три теруправления Росрыболовства – Амурское, Баренцево-Беломорское и Западно-Балтийское.

Fishnews