21 августа 2017 года

«Нацрыбресурс» и ВМРП договорились

«Национальные рыбные ресурсы» и Владморрыбпорт подписали договор аренды государственных причальных сооружений. ГТС передаются стивидору на 49 лет, с обязательствами по ремонту, а также с условиями по модернизации инфраструктуры для перевалки и хранения рыбопродукции.

ФГУП «Нацрыбресурс» сообщил о подписании договора с ОАО «Владивостокский морской рыбный порт». Причалы, находящиеся в хозяйственном ведении госпредприятия, передаются в аренду ВМРП на 49 лет.

«В соответствии с условиями заключенного договора аренды ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» взяло на себя обязательства по проведению текущих и капитальных ремонтов арендованных гидротехнических сооружений, а также по модернизации специализированной инфраструктуры для перевалки и хранения рыбопродукции», – рассказали Fishnews в пресс-службе «Нацрыбресурса».

«Подписание данного договора придаст новый толчок развитию всего региона Дальнего Востока. ВМРП является опорной логистической точкой для всей рыбной отрасли России. И наше предприятие на сегодняшний день готовит большие проекты, где Владивостокскому рыбному порту будет отводиться особая роль», – отметил врио генерального директора ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» Сергей Харьков.

План модернизации порта предполагает строительство на его территории холодильно-складского комплекса емкостью 40 тыс. тонн, что должно обеспечить увеличение пропускной способности по перевалке до 500 тыс. тонн рыбной продукции в год, отметили в пресс-службе.

Fishnews