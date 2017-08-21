Флот отправится за долгожданным крабом

21 августа 2017 года
Федеральное агентство по рыболовству ждет от судовладельцев предложений по привлечению к ответственности капитанов, допустивших серьезные аварии. В том числе может быть создан специальный «черный список» таких лиц.
Росрыболовство доработает проект поправок по электронному промысловому журналу для рассмотрения на осенней сессии Госдумы, но не будет торопиться с внедрением системы на судах. Рыбакам дадут минимум полгода, чтобы перейти на ЭПЖ.
18 августа 2017 года
Нынешняя неделя запомнился нам вопросами по опломбировке технических средств контроля, поручением премьер-министра по компенсации ущерба водным биоресурсам и передачей судна для исследований на озере Ильмень.
По оценке Росрыболовства, компаниям, претендующим на получение инвестквот на Северном бассейне, придется участвовать в аукционе на понижение. Схожая ситуация складывается с квотами под строительство береговых заводов на Дальнем Востоке.
До 1 сентября судовладельцы должны обеспечить соответствие опломбирования ТСК специальным методическим рекомендациям. Однако этот период нужно продлить до конца года, уверены в отраслевых ассоциациях.
В Красноярском крае на Енисее в ходе совместных рейдов транспортной полиции и рыбинспекторов из нелегального оборота изъято более 130 кг осетровых. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
22 августа 2017 года
Строительство траулера-свежьевика по заказу мурманских прибрежников позволит специалистам завода «Вымпел» укрепить компетенции в сфере рыбопромыслового флота и на деле показать возможности российских верфей.
В отношении заместителя начальника следственного управления УМВД России по Омской области возбудили уголовное дело: он подозревается в незаконном вылове 154 особей стерляди.
Китайские торговцы протестуют против запрета на импорт северокорейских морепродуктов, сообщает Associated Press. По данным информагентства, в Хуньчуне недовольные даже однажды выходили на улицы с плакатами.
В ТИНРО-Центре проанализировали ход лососевой путины в Хабаровском крае. В институте считают, что прогноз тенденций, в соответствии с которым меняются запасы, был сделан верно.
О возможностях отечественных и зарубежных производителей рыбоперерабатывающего оборудования предложили поговорить на Международном рыбопромышленном форуме. С инициативой организовать такой круглый стол в Росрыболовство обратились представители рыбной и машиностроительной отраслей.
Законодатель ранее установил возможность оформления ветеринарно-сопроводительных документов аттестованными специалистами, которые не входят в систему госветслужбы. Теперь Минсельхоз определил, как будут проверяться такие лица.
Министерство по развитию Дальнего Востока сообщило о поступлении новых заявок о работе на территории опережающего развития «Надеждинская», созданной в Приморском крае. В ведомстве рассчитывают, что общий объем инвестиций от проектов в рыбохозяйственном секторе превысит 4 млрд рублей.
Около 400 представителей из 18 стран ожидаются на сессии Международной организации по морским наукам в северной части Тихого океана (PICES, ПИКЕС). Масштабное мероприятие будет проходить с 22 сентября по 1 октября во Владивостоке.
Рыбоводные участки смогут получить предприятия, желающие заниматься пастбищной аквакультурой в Башкирии. Начальные цены предметов аукциона составляют от 8 тыс. до 332,56 тыс. рублей.
Группа лососевых браконьеров на Камчатке попыталась скрыться от сотрудников рыбоохраны. Один из нарушителей, управляя квадроциклом, наехал на инспектора, рассказали в территориальном управлении Росрыболовства.