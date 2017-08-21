21 августа 2017 года

Флот отправится за долгожданным крабом

В подзоне Приморье, к югу от мыса Золотой, после 15-летнего перерыва возобновится промысел камчатского, синего и волосатого четырехугольного крабов. С 1 сентября пользователи смогут добывать эти виды – в общей сложности более 1,2 тыс. тонн.

Напомним, доли квот на вылов краба в Дальневосточном бассейне реализовали на аукционе, проходившем 18 и 19 мая в Москве. Были проданы лимиты на добычу крабов камчатского, синего, волосатого четырехугольного, стригуна опилио в подзоне Приморье (к югу от мыса Золотой), колючего краба в Южно-Курильской зоне, стригуна бэрди в Петропавловско-Командорской подзоне, волосатого четырехугольного краба в Камчатско-Курильской подзоне.

С 1 сентября в Приморском крае откроется крабовый промысел. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в подзоне Приморье, южнее мыса Золотой, предлагается освоить 0,33 тыс. тонн камчатского краба, 0,43 тыс. тонн – синего, около 0,5 тыс. тонн - волосатого четырехугольного краба.

Вылов этих крабов в районе возобновится после 15-летнего перерыва. С 2002 по 2012 гг. промысел был закрыт в связи с неудовлетворительным состоянием запасов. В 2013 г. ученые ТИНРО-Центра рекомендовали возобновить лов камчатского, синего и волосатого четырехугольного крабов. Однако по организационным причинам – из-за того что не были распределены доли квот – промысел до настоящего времени не велся.

Fishnews