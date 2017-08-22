22 августа 2017 года

Минтай ищет прописку в приморских ТОРах

Министерство по развитию Дальнего Востока сообщило о поступлении новых заявок о работе на территории опережающего развития «Надеждинская», созданной в Приморском крае. В ведомстве рассчитывают, что общий объем инвестиций от проектов в рыбохозяйственном секторе превысит 4 млрд рублей.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Минвостокразвития, на прошедшей неделе в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 19 новых заявок от потенциальных инвесторов. Шесть обращений – на заключение соглашений об осуществлении деятельности в ТОР и 13 – на заключение соглашений об осуществлении деятельности на территории свободного порта Владивосток.

Из вновь поступивших заявок три компании планируют открыть рыбоперерабатывающие предприятия на территории опережающего социально-экономического развития (ТОР, ТОСЭР) «Надеждинская». Ожидается, что общий объем инвестиций в проекты превысит 4 млрд рублей. В результате будет создано 758 рабочих мест.

Все резиденты намерены сосредоточиться на переработке минтая. Так, ООО «Оянг Сифуд» собирается потратить 117 млн рублей на строительство завода по переработке икры минтая. Компания «Русский минтай» планирует специализироваться на выпуске филе, фарша и рыбной муки. Предприятие рассчитывает перерабатывать до 50 000 тонн минтая в год. Предварительная стоимость проекта – 1 млрд 200 млн рублей. Однако с наиболее масштабным предложением выступил «Приморский рыбопромышленный кластер», заявленные инвестиции в строительство завода по переработке минтая – 2 млрд 686 млн рублей.

Как отметили в Минвостокразвития, с момента вступления в силу федерального закона «О территориях опережающего социально-экономического развития» Корпорацией развития Дальнего Востока принято 337 заявок, подписано 156 соглашений.

Fishnews