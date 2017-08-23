Крабовые проекты претендуют на льготы свободного порта

23 августа 2017 года
Для того чтобы отрасль отошла от сырьевой модели, необходимо опережающее развитие логистической и портовой инфраструктуры, отметил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
Представители рыбохозяйственного комплекса на совещании в Сахалинской области рассказали премьер-министру о том, какие шаги, на их взгляд, могли бы помочь в развитии отрасли.
Рыбопромышленные компании приглашают к участию в биржевых сессиях, которые будут транслироваться на стенде Росрыболовства в дни Восточного экономического форума. В проекте уже подтвердили участие такие крупные предприятия, как «Русская рыбопромышленная компания», «Океанрыбфлот», НБАМР.
22 августа 2017 года
Министерство по развитию Дальнего Востока сообщило о поступлении новых заявок о работе на территории опережающего развития «Надеждинская», созданной в Приморском крае. В ведомстве рассчитывают, что общий объем инвестиций от проектов в рыбохозяйственном секторе превысит 4 млрд рублей.
21 августа 2017 года
В подзоне Приморье, к югу от мыса Золотой, после 15-летнего перерыва возобновится промысел камчатского, синего и волосатого четырехугольного крабов. С 1 сентября пользователи смогут добывать эти виды – в общей сложности более 1,2 тыс. тонн.
«Национальные рыбные ресурсы» и Владморрыбпорт подписали договор аренды государственных причальных сооружений. ГТС передаются стивидору на 49 лет, с обязательствами по ремонту, а также с условиями по модернизации инфраструктуры для перевалки и хранения рыбопродукции.
23 августа 2017 года
Для того чтобы отрасль отошла от сырьевой модели, необходимо опережающее развитие логистической и портовой инфраструктуры, отметил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
Представители рыбохозяйственного комплекса на совещании в Сахалинской области рассказали премьер-министру о том, какие шаги, на их взгляд, могли бы помочь в развитии отрасли.
До конца года отрасль будет технически готова к использованию судовых и стационарных электронных промысловых журналов. Однако чтобы нововведения полностью заработали, важно успеть с принятием нормативных документов, отмечает начальник ЦСМС Артем Вилкин.
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, регламентирующее вопросы доставки уловов водных биоресурсов, добытых в Баренцевом, Балтийском, Черном морях за пределами российских вод, а также в Азовском море, с 1 января 2019 г.
Рыбопромышленные компании приглашают к участию в биржевых сессиях, которые будут транслироваться на стенде Росрыболовства в дни Восточного экономического форума. В проекте уже подтвердили участие такие крупные предприятия, как «Русская рыбопромышленная компания», «Океанрыбфлот», НБАМР.
Для осуществления пастбищной и индустриальной аквакультуры пользователям предлагают участки на прудах и водохранилищах Кировской области.
По новым правилам предприятия, занимающиеся индустриальным рыбоводством, должны направлять в территориальное управление Росрыболовства уведомление о выпуске и изъятии объектов аквакультуры. Для тех, кто занимается пастбищным рыбоводством, остаются акты выпуска и журналы изъятия.
В Советской Гавани с рыболовного судна похищено оборудование для поиска креветки стоимостью более 850 тыс. рублей. В краже подозревается бывший член экипажа.
Росрыболовство рекомендовало дальневосточным предприятиям увеличить количество судов на промысле сайры, скумбрии и дальневосточной сардины (иваси) и усилить контроль за безопасностью мореплавания.
Правительство Камчатского края установило сроки завершения навигации для маломерного флота на 2017 г. Они совпадают с временными рамками, которые предусматривались в прошлые годы.