23 августа 2017 года

Крабовые проекты претендуют на льготы свободного порта

Из 13 новых заявок, поступивших от желающих стать резидентами свободного порта, две касаются создания крабовых производств. Инвесторы говорят о готовности вкладываться в добычу и первичную переработку ценного биоресурса.

В качестве претендентов на статус резидента свободного порта выступили ООО «Восход» (Лазовский район Приморского края) и ООО «Карафуто Сифуд» (Корсаковский городской округ Сахалинской области). Как сообщили Fishnews в пресс-службе Минвостокразвития, потенциальные инвесторы готовы открыть предприятия по добыче и первичной переработке краба, а также хранению и передержке живых морепродуктов.

В частности, согласно заявке «Восхода», ориентировочный объем вложений в добычу и первичную переработку краба-стригуна опилио составит 126 млн рублей. На первом этапе инвестор планирует выпускать до 360 тонн свежемороженого краба в год. Напомним, что доли квоты на вылов опилио компания получила по итогам майского аукциона, предложив за них свыше 1 млрд 861 млн рублей.

Отмечается, что с момента вступления в силу федерального закона «О свободном порте Владивосток» Корпорацией развития Дальнего Востока принято 447 заявок, подписано 276 соглашений с инвесторами.

Fishnews