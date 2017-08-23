Новости
Промысел сардины, скумбрии и сайры обсуждался на заседании штаба в Росрыболовстве. Фото пресс-службы ведомства

На сайре и скумбрии вновь не хватает судов

Росрыболовство рекомендовало дальневосточным предприятиям увеличить количество судов на промысле сайры, скумбрии и дальневосточной сардины (иваси) и усилить контроль за безопасностью мореплавания.

Ход промысла сайры, иваси и скумбрии обсуждался на очередном заседании штаба по организации путины, которое провел заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. По данным ЦСМС, общий вылов этих объектов российскими пользователями по состоянию на 22 августа 2017 г. составил 4764 тонны – почти на 2 тыс. тонн больше, чем в 2016 г.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, лов дальневосточной сардины сейчас сосредоточен в пределах исключительной экономзоны России в Южно-Курильской зоне. Общий вылов достиг 2139 тонн – на 265 тонн больше, чем год назад. Промысел скумбрии идет в том же районе, а также за пределами исключительной экономзоны в открытой части СЗТО. Рыбаками освоено 537 тонн, что на 263 тонны больше показателя за аналогичный период 2016 г.

Промысел сайры сейчас ведется за пределами ИЭЗ России в открытой части СЗТО. Вылов составил 2088 тонн – на 1472 тонны выше уровня прошлого года.

Японскими и южнокорейскими судами на отчетную дату суммарно добыто 3718 тонн, причем основной объем приходится на сайру.

По информации научного наблюдателя ТИНРО-Центра, в районе промысла скопления рыбы носят нестабильный характер. В отличие от прошлого года в уловах попадается достаточно большое количество мелкоразмерной сайры, особенно в западной части промыслового района, где сейчас находится основной флот.

На промысле иваси наблюдается другая особенность: рыба есть, но она перемешана вместе со скумбрией, что представляет некоторую проблему для береговых перерабатывающих предприятий. Уловы близнецовым тралом могут достигать 70-80 тонн в сутки, однако отдельных скоплений скумбрии, которые в первую очередь интересуют крупнотоннажные суда, рыбакам пока не попадалось.

Главной проблемой, по мнению науки, остается недостаточное количество флота, особенно на сайре. В настоящее время на промысле занято только 14 судов. На заседании штаба была озвучена информация о возможностях рыбопромышленных компаний Приморья по выставлению на путину дополнительных судов.

«Рыбалка динамично развивается. На наш взгляд, всем, кто ориентирован на сайру, нужно срочно выходить», – заявил Петр Савчук. По его словам, с ТИНРО-Центром будут проведены консультации, каким образом навести промышленность на скумбрию и иваси.

На заседании штаба также обсуждалась аварийная ситуация в районе промысла, где произошло столкновение. Петр Савчук проинформировал, что корейское судно врезалось в борт приморского «Мурома», который был вынужден оставить район промысла и следовать в порт, к счастью, обошлось без жертв.

«В этом плане дано поручение управлению флота, портов и мониторинга и управлению международного сотрудничества направить соответствующую ноту корейской стороне о недопустимости нарушений правил безопасности мореплавания. Штаб экспедиции и руководство района прошу в перекличке обратить внимание всех судов на выполнение всех мероприятия с точки зрения безопасности мореплавания и безопасного ведения промысла», – отметил замруководителя Росрыболовства.

Он подчеркнул безусловный приоритет соблюдения правил безопасности мореплавания, в том числе иностранными судами. «Вплоть до того, что мы будем ставить вопрос о приостановке промысла в связи с тем, что не выполняются эти требования», – пообещал Петр Савчук.

Fishnews

НазадМетки: росрыболовство

Похожие новости

23 августа 2017 года

Росрыболовство видит приоритеты в портах

Для того чтобы отрасль отошла от сырьевой модели, необходимо опережающее развитие логистической и портовой инфраструктуры, отметил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Дмитрий Медведев посоветовался с рыбаками Дальнего Востока

Представители рыбохозяйственного комплекса на совещании в Сахалинской области рассказали премьер-министру о том, какие шаги, на их взгляд, могли бы помочь в развитии отрасли.

Переходный год для ЦСМС

До конца года отрасль будет технически готова к использованию судовых и стационарных электронных промысловых журналов. Однако чтобы нововведения полностью заработали, важно успеть с принятием нормативных документов, отмечает начальник ЦСМС Артем Вилкин.

Лидеры отрасли присоединяются к биржевому проекту на ВЭФ

Рыбопромышленные компании приглашают к участию в биржевых сессиях, которые будут транслироваться на стенде Росрыболовства в дни Восточного экономического форума. В проекте уже подтвердили участие такие крупные предприятия, как «Русская рыбопромышленная компания», «Океанрыбфлот», НБАМР.

Участки в Кировской области ждут рыбоводов

Для осуществления пастбищной и индустриальной аквакультуры пользователям предлагают участки на прудах и водохранилищах Кировской области.

Для аквакультуры изменили отчетность

По новым правилам предприятия, занимающиеся индустриальным рыбоводством, должны направлять в территориальное управление Росрыболовства уведомление о выпуске и изъятии объектов аквакультуры. Для тех, кто занимается пастбищным рыбоводством, остаются акты выпуска и журналы изъятия.

Лента новостей

23 августа 2017 года

Росрыболовство видит приоритеты в портах

Для того чтобы отрасль отошла от сырьевой модели, необходимо опережающее развитие логистической и портовой инфраструктуры, отметил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Дмитрий Медведев посоветовался с рыбаками Дальнего Востока

Представители рыбохозяйственного комплекса на совещании в Сахалинской области рассказали премьер-министру о том, какие шаги, на их взгляд, могли бы помочь в развитии отрасли.

Переходный год для ЦСМС

До конца года отрасль будет технически готова к использованию судовых и стационарных электронных промысловых журналов. Однако чтобы нововведения полностью заработали, важно успеть с принятием нормативных документов, отмечает начальник ЦСМС Артем Вилкин.

Премьер внес изменения по доставке уловов

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, регламентирующее вопросы доставки уловов водных биоресурсов, добытых в Баренцевом, Балтийском, Черном морях за пределами российских вод, а также в Азовском море, с 1 января 2019 г.

Лидеры отрасли присоединяются к биржевому проекту на ВЭФ

Рыбопромышленные компании приглашают к участию в биржевых сессиях, которые будут транслироваться на стенде Росрыболовства в дни Восточного экономического форума. В проекте уже подтвердили участие такие крупные предприятия, как «Русская рыбопромышленная компания», «Океанрыбфлот», НБАМР.

Участки в Кировской области ждут рыбоводов

Для осуществления пастбищной и индустриальной аквакультуры пользователям предлагают участки на прудах и водохранилищах Кировской области.

Для аквакультуры изменили отчетность

По новым правилам предприятия, занимающиеся индустриальным рыбоводством, должны направлять в территориальное управление Росрыболовства уведомление о выпуске и изъятии объектов аквакультуры. Для тех, кто занимается пастбищным рыбоводством, остаются акты выпуска и журналы изъятия.

Суд разберется с похищением оборудования для поиска креветки

В Советской Гавани с рыболовного судна похищено оборудование для поиска креветки стоимостью более 850 тыс. рублей. В краже подозревается бывший член экипажа.

Крабовые проекты претендуют на льготы свободного порта

Из 13 новых заявок, поступивших от желающих стать резидентами свободного порта, две касаются создания крабовых производств. Инвесторы говорят о готовности вкладываться в добычу и первичную переработку ценного биоресурса.

Навигация на Камчатке закроется в традиционные сроки

Правительство Камчатского края установило сроки завершения навигации для маломерного флота на 2017 г. Они совпадают с временными рамками, которые предусматривались в прошлые годы.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Подготовка к новому закреплению квот – безусловный приоритет

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Все материалы

Интервью

Начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем ВИЛКИН

Начальник ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи»

Артем ВИЛКИН

Переходный год для ЦСМС

Заместитель руководителя Россельхознадзора Николай ВЛАСОВ

Заместитель руководителя Россельхознадзора

Николай ВЛАСОВ

Осваивать электронную сертификацию надо уже сейчас

Заместитель генерального директора госкорпорации Yantai Moon Co., Ltd. – генеральный директор по международному сотрудничеству ГЭ Юньцзян (Ge Yun Jiang)

Заместитель генерального директора госкорпорации Yantai Moon Co., Ltd.

ГЭ Юньцзян

Другой Китай

Руководитель департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края Сергей НАСТАВШЕВ

Руководитель департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края

Сергей НАСТАВШЕВ

Невыбранных крабовых квот не будет

Все интервью

Личное мнение

Представитель группы «НОРЕБО» Сергей СЕННИКОВ

Представитель группы «НОРЕБО»

Сергей СЕННИКОВ

Новые правила оздоровят систему аукционов

Глава ассоциации рыбаков Сахалина Максим КОЗЛОВ

Глава ассоциации рыбаков Сахалина

Максим КОЗЛОВ

В электронную эру нельзя вступать с «сырыми» системами

Все материалы

Крупным планом

«Гонец» на службе рыбопромыслового флота

«Гонец» на службе рыбопромыслового флота

Остров Кунашир, Южно-Курильский рыбокомбинат. Суммарная мощность системы заморозки 200 тонн/сутки и аммиачный холодильник на 1500 тонн

Заморозка должна быть экономной

Все материалы

События

Вопросы по техрегламенту ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и электронной ветсертификации обсудили на конференции в Южно-Сахалинске

Рыбный бизнес готовится к новым требованиям

Новым приобретением группы «Норебо» стал производственный и распределительный центр в подмосковном городе Клин. Фото пресс-службы холдинга

«Норебо» инвестирует в развитие логистики

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.