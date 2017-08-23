23 августа 2017 года

На сайре и скумбрии вновь не хватает судов

Росрыболовство рекомендовало дальневосточным предприятиям увеличить количество судов на промысле сайры, скумбрии и дальневосточной сардины (иваси) и усилить контроль за безопасностью мореплавания.

Ход промысла сайры, иваси и скумбрии обсуждался на очередном заседании штаба по организации путины, которое провел заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. По данным ЦСМС, общий вылов этих объектов российскими пользователями по состоянию на 22 августа 2017 г. составил 4764 тонны – почти на 2 тыс. тонн больше, чем в 2016 г.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, лов дальневосточной сардины сейчас сосредоточен в пределах исключительной экономзоны России в Южно-Курильской зоне. Общий вылов достиг 2139 тонн – на 265 тонн больше, чем год назад. Промысел скумбрии идет в том же районе, а также за пределами исключительной экономзоны в открытой части СЗТО. Рыбаками освоено 537 тонн, что на 263 тонны больше показателя за аналогичный период 2016 г.

Промысел сайры сейчас ведется за пределами ИЭЗ России в открытой части СЗТО. Вылов составил 2088 тонн – на 1472 тонны выше уровня прошлого года.

Японскими и южнокорейскими судами на отчетную дату суммарно добыто 3718 тонн, причем основной объем приходится на сайру.

По информации научного наблюдателя ТИНРО-Центра, в районе промысла скопления рыбы носят нестабильный характер. В отличие от прошлого года в уловах попадается достаточно большое количество мелкоразмерной сайры, особенно в западной части промыслового района, где сейчас находится основной флот.

На промысле иваси наблюдается другая особенность: рыба есть, но она перемешана вместе со скумбрией, что представляет некоторую проблему для береговых перерабатывающих предприятий. Уловы близнецовым тралом могут достигать 70-80 тонн в сутки, однако отдельных скоплений скумбрии, которые в первую очередь интересуют крупнотоннажные суда, рыбакам пока не попадалось.

Главной проблемой, по мнению науки, остается недостаточное количество флота, особенно на сайре. В настоящее время на промысле занято только 14 судов. На заседании штаба была озвучена информация о возможностях рыбопромышленных компаний Приморья по выставлению на путину дополнительных судов.

«Рыбалка динамично развивается. На наш взгляд, всем, кто ориентирован на сайру, нужно срочно выходить», – заявил Петр Савчук. По его словам, с ТИНРО-Центром будут проведены консультации, каким образом навести промышленность на скумбрию и иваси.

На заседании штаба также обсуждалась аварийная ситуация в районе промысла, где произошло столкновение. Петр Савчук проинформировал, что корейское судно врезалось в борт приморского «Мурома», который был вынужден оставить район промысла и следовать в порт, к счастью, обошлось без жертв.

«В этом плане дано поручение управлению флота, портов и мониторинга и управлению международного сотрудничества направить соответствующую ноту корейской стороне о недопустимости нарушений правил безопасности мореплавания. Штаб экспедиции и руководство района прошу в перекличке обратить внимание всех судов на выполнение всех мероприятия с точки зрения безопасности мореплавания и безопасного ведения промысла», – отметил замруководителя Росрыболовства.

Он подчеркнул безусловный приоритет соблюдения правил безопасности мореплавания, в том числе иностранными судами. «Вплоть до того, что мы будем ставить вопрос о приостановке промысла в связи с тем, что не выполняются эти требования», – пообещал Петр Савчук.

Fishnews