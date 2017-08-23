23 августа 2017 года

Премьер внес изменения по доставке уловов

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, регламентирующее вопросы доставки уловов водных биоресурсов, добытых в Баренцевом, Балтийском, Черном морях за пределами российских вод, а также в Азовском море, с 1 января 2019 г.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина, документ принят в связи с изменениями, внесенными в прошлом году в федеральный закон о рыболовстве.

Новое постановление – от 17 августа 2017 г. № 974 – предусматривает, что «уловы водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) российскими рыбопромысловыми судами при осуществлении промышленного рыболовства в Баренцевом, Балтийском, Черном морях за пределами внутренних морских вод Российской Федерации, территориального моря Российской Федерации, исключительной экономической зоны Российской Федерации и континентального шельфа Российской Федерации, а также в Азовском море, и произведенная из них рыбная и иная продукция подлежат доставке на территорию РФ».

По действующему сейчас постановлению от 30 июня 2008 г. № 486, добытые в этих местах водные биоресурсы должны доставляться на территорию России или в находящиеся за ее пределами российские рыбоперерабатывающие организации, определяемые Минсельхозом.

Fishnews