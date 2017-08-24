Новости
Премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ на Сахалине. Фото пресс-службы правительства РФ

Про рыбу с Дмитрием Медведевым

Встреча премьера Дмитрия Медведева с представителями рыбной промышленности, состоявшаяся на Сахалине, стала площадкой для интересных заявлений. Впечатления участников встречи – в материале Fishnews.

Глава правительства изначально задал тон совещанию, предложив «посоветоваться». Представители рыбного бизнеса как раз и озвучили возможные решения, которые, по их мнению, помогут отрасли развиваться.

В итоге получился очень подробный, хороший разговор, считает президент ВАРПЭ Герман Зверев. В отличие от аналогичных встреч в прошлые годы, основной упор был сделан именно на выступления рыбаков, отмечает глава всероссийской ассоциации.

Инвестиционные квоты, перезакрепление долей квот на новый период, оптимизация контроля – вот ключевые темы, о которых говорили на совещании.

Заключение договоров о закреплении долей квот на новый срок – вопрос чрезвычайно важный. Нужен оптимальный по длительности период приема заявок. Еще один момент, волнующий бизнес, – чтобы в открытом доступе появились официальные показатели, которые будут использоваться при расчете долей квот. Предприятия должны иметь возможность с помощью этих официальных данных посчитать лимиты на будущее, сверить их с предварительной информацией от Росрыболовства, и, если возникнут разногласия, должен быть период и процедура, чтобы их законно урегулировать, полагает Герман Зверев.

ВАРПЭ уже подготовила свой вариант постановления правительства о перезаключении договоров закрепления долей квот на новый период. Документ направлен вице-премьеру Аркадию Дворковичу. Ассоциация предлагает рассмотреть проект на правкомиссии.

Ожидаются по итогам совещания и поручения по инвестиционным квотам. Замминистра сельского хозяйства – глава Росрыболовства Илья Шестаков на встрече отметил, что нужно постоянно отслеживать и анализировать предложения по реализации постановлений об инвестквотах, чтобы была возможность дальнейшей точечной настройки.

Совещание показало, что у власти и бизнеса есть понимание, как двигаться дальше, считает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Александр Поздняков. По инвестиционным квотам есть основа, вопрос решенный, сейчас идет доработка в финальной части, отмечает представитель бизнеса.

Герман Зверев предложил изменения для механизма инвестквот под береговые заводы. Нужно дать инвестору возможность осваивать ресурс в ближайшем к его предприятию морском районе в счет инвестиционной квоты по этому виду водных биоресурсов. При условии, конечно, что в этом районе у компании есть лимиты.

Это более гибкий подход, который позволит загружать заводы и выполнять требование к переработке на объекте инвестиций, высказал мнение президент компании «Монерон» Дмитрий Пашов.

Привлекают внимание и поднятые на совещании вопросы оптимизации контроля в отрасли. Большие надежды возлагаются на добычу дальневосточной сардины (иваси) и скумбрии. Возрождаются масштабные промыслы этих объектов. Но получается, что рыбалка новая, а правила старые, комментирует гендиректор Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков. Требования нужно приводить в соответствие с практикой. На совещании руководитель компании поднял тему контрольных пунктов (точек). Уже не раз ставился вопрос, что требования об их прохождении устарели.

Предложило бизнес-сообщество и пути, которые помогут рыбакам избежать сложностей при поставках уловов, в том числе тех же иваси и скумбрии, на берег.

Не первый год на перспективных объектах работает ГК «Доброфлот»: управляющий группой компаний Александр Ефремов обратился к премьеру с предложением, реализация которого важна для плавбаз. «В целях развития промысла иваси без них не обойдемся точно», – отмечает рыбопромышленник. «Доброфлот» предлагает закрепить право регистрировать в Российском международном реестре судов суда специального назначения, к которым относятся плавбазы и плавзаводы, обеспечивающие экспедиционный промысел. Как рассказывают участники встречи, Дмитрий Медведев прямо на совещании написал на документе резолюцию.

На встрече не обошлось без интересных деталей. Так, Александр Ефремов на совещании сообщил, что как раз в этот день к причалу архангельского порта пришвартовался ТР «Гармония» с лососевым грузом: «Доброфлот», таким образом, вновь воспользовался для доставки рыбы с Дальнего Востока Северным морским путем.

23 августа отметилось не только встречей рыбопромышленников и премьер-министра. Глава правительства в этот день подписал постановление о создании территории опережающего развития «Курилы». С инициативой о новой ТОР выступил рыбокомбинат «Островной» на Шикотане: у предприятия большой проект в сфере переработки и территория опережающего развития должна помочь в его реализации. «Подписан важный документ. Сейчас перед властью и бизнесом стоит задача, чтобы механизм ТОР эффективно работал. На это направлено в том числе и решение тех вопросов, которые были подняты на совещании у главы правительства», – уверен Дмитрий Пашов.

Fishnews

НазадМетки: варпэдальний востокправительстворосрыболовствосахалин

Похожие новости

24 августа 2017 года

Иван Фетисов: Выставка набирает обороты

Выставка рыбной индустрии в Санкт-Петербурге привлекает как крупных покупателей рыбной продукции, так и рыбопромышленные компании, заинтересованные в оборудовании и технологиях для судового и берегового производства.

Иваси готовится к штурму России

Нынешней осенью «Русская Рыбная Фактория» собирается представить на российском рынке долгожданную серию продуктов на основе дальневосточной сардины-иваси.

ВАРПЭ предложила проект по перезакреплению долей квот

Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий подготовила свой вариант постановления правительства о перезаключении договоров закрепления долей квот на новый период. Документ направлен вице-премьеру Аркадию Дворковичу.

Воспроизводство осетра попало в уголовное дело

Сотрудника Нижнеобского теруправления Росрыболовства подозревают в злоупотреблениях, связанных с воспроизводством водных биоресурсов. Вместе с ним под следствием оказалось еще трое фигурантов.

Цены на перевозку рыбы остаются на повестке дня

За ходом лососевого промысла продолжает следить штаб путины. Один из вопросов – стоимость доставки рыбы с Дальнего Востока в центральные регионы страны. Замглавы Росрыболовства Петр Савчук поручил в связи с этим организовать срочное совещание с РЖД.

Владимир Илюхин: Судьбу арестованных судов должен решать регион

Вопрос содержания арестованных рыболовных судов подняли на встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с рыбопромышленниками Дальнего Востока. Полномочия по арестованному флоту необходимо передать на региональный уровень, высказал мнение губернатор Камчатки Владимир Илюхин.

Лента новостей

24 августа 2017 года

Иван Фетисов: Выставка набирает обороты

Выставка рыбной индустрии в Санкт-Петербурге привлекает как крупных покупателей рыбной продукции, так и рыбопромышленные компании, заинтересованные в оборудовании и технологиях для судового и берегового производства.

Иваси готовится к штурму России

Нынешней осенью «Русская Рыбная Фактория» собирается представить на российском рынке долгожданную серию продуктов на основе дальневосточной сардины-иваси.

Солнечное затмение спровоцировало бегство семги

Тысячи особей одомашненной семги в результате ЧП оказались в открытом море в районе северо-западного побережья США. Власти предложили жителям ловить эту рыбу без всяких ограничений.

ВАРПЭ предложила проект по перезакреплению долей квот

Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий подготовила свой вариант постановления правительства о перезаключении договоров закрепления долей квот на новый период. Документ направлен вице-премьеру Аркадию Дворковичу.

Воспроизводство осетра попало в уголовное дело

Сотрудника Нижнеобского теруправления Росрыболовства подозревают в злоупотреблениях, связанных с воспроизводством водных биоресурсов. Вместе с ним под следствием оказалось еще трое фигурантов.

Цены на перевозку рыбы остаются на повестке дня

За ходом лососевого промысла продолжает следить штаб путины. Один из вопросов – стоимость доставки рыбы с Дальнего Востока в центральные регионы страны. Замглавы Росрыболовства Петр Савчук поручил в связи с этим организовать срочное совещание с РЖД.

Владимир Илюхин: Судьбу арестованных судов должен решать регион

Вопрос содержания арестованных рыболовных судов подняли на встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с рыбопромышленниками Дальнего Востока. Полномочия по арестованному флоту необходимо передать на региональный уровень, высказал мнение губернатор Камчатки Владимир Илюхин.

На промысле сохраняется положительная динамика

Объем добычи водных биоресурсов увеличился на 1,5% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Прирост произошел в Дальневосточном, Северном, Волжско-Каспийском бассейнах, а также в иностранных водах.

Для рыбалки в Волжско-Каспийском бассейне изменили правила

С 3 сентября вступит в силу приказ Минсельхоза о внесении изменений в правила рыболовства для Волжско-Каспийского бассейна. Поправки предусматриваются по запретным для добычи видам водных биоресурсов, срокам вылова.

23 августа 2017 года

Росрыболовство видит приоритеты в портах

Для того чтобы отрасль отошла от сырьевой модели, необходимо опережающее развитие логистической и портовой инфраструктуры, отметил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Подготовка к новому закреплению квот – безусловный приоритет

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Все материалы

Интервью

Начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем ВИЛКИН

Начальник ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи»

Артем ВИЛКИН

Переходный год для ЦСМС

Заместитель руководителя Россельхознадзора Николай ВЛАСОВ

Заместитель руководителя Россельхознадзора

Николай ВЛАСОВ

Осваивать электронную сертификацию надо уже сейчас

Заместитель генерального директора госкорпорации Yantai Moon Co., Ltd. – генеральный директор по международному сотрудничеству ГЭ Юньцзян (Ge Yun Jiang)

Заместитель генерального директора госкорпорации Yantai Moon Co., Ltd.

ГЭ Юньцзян

Другой Китай

Руководитель департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края Сергей НАСТАВШЕВ

Руководитель департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края

Сергей НАСТАВШЕВ

Невыбранных крабовых квот не будет

Все интервью

Личное мнение

Представитель группы «НОРЕБО» Сергей СЕННИКОВ

Представитель группы «НОРЕБО»

Сергей СЕННИКОВ

Новые правила оздоровят систему аукционов

Глава ассоциации рыбаков Сахалина Максим КОЗЛОВ

Глава ассоциации рыбаков Сахалина

Максим КОЗЛОВ

В электронную эру нельзя вступать с «сырыми» системами

Все материалы

Крупным планом

К широкому ассортименту продукции «Русской рыбной Фактории» скоро прибавится и сардина-иваси

Иваси готовится к штурму России

«Гонец» на службе рыбопромыслового флота

«Гонец» на службе рыбопромыслового флота

Все материалы

События

Вопросы по техрегламенту ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и электронной ветсертификации обсудили на конференции в Южно-Сахалинске

Рыбный бизнес готовится к новым требованиям

Новым приобретением группы «Норебо» стал производственный и распределительный центр в подмосковном городе Клин. Фото пресс-службы холдинга

«Норебо» инвестирует в развитие логистики

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.