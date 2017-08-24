24 августа 2017 года

Про рыбу с Дмитрием Медведевым

Встреча премьера Дмитрия Медведева с представителями рыбной промышленности, состоявшаяся на Сахалине, стала площадкой для интересных заявлений. Впечатления участников встречи – в материале Fishnews.

Глава правительства изначально задал тон совещанию, предложив «посоветоваться». Представители рыбного бизнеса как раз и озвучили возможные решения, которые, по их мнению, помогут отрасли развиваться.

В итоге получился очень подробный, хороший разговор, считает президент ВАРПЭ Герман Зверев. В отличие от аналогичных встреч в прошлые годы, основной упор был сделан именно на выступления рыбаков, отмечает глава всероссийской ассоциации.

Инвестиционные квоты, перезакрепление долей квот на новый период, оптимизация контроля – вот ключевые темы, о которых говорили на совещании.

Заключение договоров о закреплении долей квот на новый срок – вопрос чрезвычайно важный. Нужен оптимальный по длительности период приема заявок. Еще один момент, волнующий бизнес, – чтобы в открытом доступе появились официальные показатели, которые будут использоваться при расчете долей квот. Предприятия должны иметь возможность с помощью этих официальных данных посчитать лимиты на будущее, сверить их с предварительной информацией от Росрыболовства, и, если возникнут разногласия, должен быть период и процедура, чтобы их законно урегулировать, полагает Герман Зверев.

ВАРПЭ уже подготовила свой вариант постановления правительства о перезаключении договоров закрепления долей квот на новый период. Документ направлен вице-премьеру Аркадию Дворковичу. Ассоциация предлагает рассмотреть проект на правкомиссии.

Ожидаются по итогам совещания и поручения по инвестиционным квотам. Замминистра сельского хозяйства – глава Росрыболовства Илья Шестаков на встрече отметил, что нужно постоянно отслеживать и анализировать предложения по реализации постановлений об инвестквотах, чтобы была возможность дальнейшей точечной настройки.

Совещание показало, что у власти и бизнеса есть понимание, как двигаться дальше, считает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Александр Поздняков. По инвестиционным квотам есть основа, вопрос решенный, сейчас идет доработка в финальной части, отмечает представитель бизнеса.

Герман Зверев предложил изменения для механизма инвестквот под береговые заводы. Нужно дать инвестору возможность осваивать ресурс в ближайшем к его предприятию морском районе в счет инвестиционной квоты по этому виду водных биоресурсов. При условии, конечно, что в этом районе у компании есть лимиты.

Это более гибкий подход, который позволит загружать заводы и выполнять требование к переработке на объекте инвестиций, высказал мнение президент компании «Монерон» Дмитрий Пашов.

Привлекают внимание и поднятые на совещании вопросы оптимизации контроля в отрасли. Большие надежды возлагаются на добычу дальневосточной сардины (иваси) и скумбрии. Возрождаются масштабные промыслы этих объектов. Но получается, что рыбалка новая, а правила старые, комментирует гендиректор Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков. Требования нужно приводить в соответствие с практикой. На совещании руководитель компании поднял тему контрольных пунктов (точек). Уже не раз ставился вопрос, что требования об их прохождении устарели.

Предложило бизнес-сообщество и пути, которые помогут рыбакам избежать сложностей при поставках уловов, в том числе тех же иваси и скумбрии, на берег.

Не первый год на перспективных объектах работает ГК «Доброфлот»: управляющий группой компаний Александр Ефремов обратился к премьеру с предложением, реализация которого важна для плавбаз. «В целях развития промысла иваси без них не обойдемся точно», – отмечает рыбопромышленник. «Доброфлот» предлагает закрепить право регистрировать в Российском международном реестре судов суда специального назначения, к которым относятся плавбазы и плавзаводы, обеспечивающие экспедиционный промысел. Как рассказывают участники встречи, Дмитрий Медведев прямо на совещании написал на документе резолюцию.

На встрече не обошлось без интересных деталей. Так, Александр Ефремов на совещании сообщил, что как раз в этот день к причалу архангельского порта пришвартовался ТР «Гармония» с лососевым грузом: «Доброфлот», таким образом, вновь воспользовался для доставки рыбы с Дальнего Востока Северным морским путем.

23 августа отметилось не только встречей рыбопромышленников и премьер-министра. Глава правительства в этот день подписал постановление о создании территории опережающего развития «Курилы». С инициативой о новой ТОР выступил рыбокомбинат «Островной» на Шикотане: у предприятия большой проект в сфере переработки и территория опережающего развития должна помочь в его реализации. «Подписан важный документ. Сейчас перед властью и бизнесом стоит задача, чтобы механизм ТОР эффективно работал. На это направлено в том числе и решение тех вопросов, которые были подняты на совещании у главы правительства», – уверен Дмитрий Пашов.

Fishnews