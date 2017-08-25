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Начальник ЦСМС Артем ВИЛКИН

Перечень ТСК могут расширить

По итогам летних испытаний ЦСМС планирует рекомендовать к включению в перечень технических средств контроля еще два отечественных терминала, которые работают на базе системы спутниковой связи Iridium.

«Мы получили положительные результаты и очень довольны этими испытаниями. Сейчас ждем ответов на определенные технические вопросы и до 1 сентября планируем подготовить отчет, данные которого обязательно опубликуем на сайте», – рассказал в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» начальник ФГБУ «ЦСМС» Артем Вилкин.

Оба устройства используют систему спутниковой связи Iridium, разрешенную для применения на территории России. «Испытывались непосредственно терминалы отечественного производства, достаточно дешевые в сравнении с теми, что сейчас используются в сегменте технических средств контроля по приказу № 294. Результаты нас абсолютно удовлетворяют: пропусков позиций не было во всех широтах, даже на севере», – отметил собеседник журнала.

После того как программные продукты будут доработаны в соответствии с выявленными в ходе тестирования замечаниями, ЦСМС выступит с предложением включить эти технические средства контроля в приказ № 294.

«У нас есть четкое мнение, что применение этих ТСК не стоит ограничивать категорией только маломерных судов. Раз мы признаем, что система Iridium соответствует российскому законодательству, то никаких препятствий для ее использования хоть на больших, хоть на малых судах мы не видим. Любые ограничения будут искусственными», – заявил начальник ЦСМС.

По его словам, в результате возможен даже некоторый перекос в сторону этих устройств, которые заявляются как дешевые. «Если отечественные компании реально смогут предложить качественный продукт нашим рыбакам и удержать изначально заявленную цену, значит, другим производителям нужно пересмотреть свои производственные планы и найти возможность для снижения стоимости оборудования», – резюмировал Артем Вилкин.

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