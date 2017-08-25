28 августа 2017 года

Кольский залив освобождают от неприятного «наследия»

Пилотный проект по ликвидации свалки брошенных судов реализуется в Кольском заливе: в бухте Ретинской подняты первые металлоконструкции. Всего в реестр, составленный по итогам комплексного обследования залива, вошло 102 объекта.

Это суда, сооружения, металлолом и отходы, расположенные на береговой полосе (52 объекта) и на акватории залива (50 объектов). Проект по очистке Кольского залива получил федеральное финансирование в размере 50 млн рублей, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Мурманской области. Исполнитель работ - ФГУП «РосРАО» (специализированная организация, занимающаяся обращением с отходами).

За работами по подъему первых металлоконструкций наблюдали министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской и губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Глава региона подчеркнула, что проект позволит не только решить экологические проблемы, но и положительно скажется на инвестиционной привлекательности региона. «Затопленные объекты представляют экологическую опасность, 16 из обнаруженных металлоконструкций представляют опасность для мореплавания. Мы очень благодарны Минприроды России и лично министру за то, что наша инициатива была поддержана», – отметила Марина Ковтун.

Сергей Донской сообщил, что работа по очистке Кольского залива является частью большого проекта «Чистая страна». «Выделение 50 млн рублей – это часть большой программы по финансированию подобных проектов, в том числе по подъему судов, ликвидации прошлого экологического ущерба на берегах, где тоже накопилось большое количество техногенных отходов. Все это мы планируем и дальше продолжать делать. Это начало огромной задачи по очистке нашей страны, которую мы начинаем в Год экологии. Откладывать это нельзя», – сказал глава Минприроды.

Fishnews