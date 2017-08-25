28 августа 2017 года

Глава ЦСМС встретится с рыбаками

В рамках поездки на Дальний Восток руководитель Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем Вилкин проведет встречи с пользователями водных биоресурсов. Такие мероприятия запланированы на Камчатке, в Сахалинской области и Приморье.

Напомним, что в конце августа – начале сентября делегация ЦСМС планирует работать на Дальнем Востоке. В программу поездки включены встречи с судовладельцами. 28 августа в 15:00 такое мероприятие должно пройти в Союзе рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки, 31 августа в 10:00 в Сахалинском филиале. Встречу во Владивостокском филиале ЦСМС планируется провести 4 сентября в 10:00, сообщили Fishnews в учреждении.

На вопросы рыбаков ответит руководитель Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем Вилкин. Ожидается, что на встречах будут подняты темы опломбирования ТСК, использования электронного промыслового журнала (ЭПЖ)

Fishnews