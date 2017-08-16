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Руководитель Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем ВИЛКИН

Начальник ЦСМС ответит на вопросы судовладельцев

Руководитель Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем Вилкин в рамках поездки на Дальний Восток в конце августа – сентябре проведет встречи с рыбопромышленниками и представителями отраслевых ассоциаций.

ЦСМС запланировал ряд мероприятий на Дальнем Востоке. Делегация учреждения примет участие в Восточном экономическом форуме, который будет проходить во Владивостоке с 6 по 7 сентября, – работать планируется на стенде Росрыболовства

Также в рамках поездки предполагается обсудить с руководством департамента рыбного хозяйства Приморского края вопросы организации круглого стола по электронному промысловому журналу и порталу отраслевой системы мониторинга (ОСМ) на XII Международном конгрессе рыбаков.

Начальник ЦСМС Артем Вилкин, помимо участия в ВЭФ, посетит с рабочей поездкой филиалы Центра на Дальнем Востоке. Планируется провести рабочие встречи с руководителями Владивостокского, Камчатского и Сахалинского филиалов, обсудить вопросы реорганизации учреждения и текущей работы на местах в связи с планируемыми изменениями в структуре.

Также начальник ЦСМС встретится с судовладельцами Владивостока, Сахалина, Камчатки и представителями отраслевых ассоциаций, среди которых Ассоциация «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области», Ассоциация рыбопромышленников Камчатки, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья.

Во время встреч у участников будет возможность задать любые вопросы Артему Вилкину, касающиеся рыбопромысловой деятельности в регионе. «Ожидается, что среди вопросов, обсуждаемых на встречах, будут подняты темы опломбирования ТСК, опытно-промышленной эксплуатации ЭПЖ, а также вопросы, связанные с окончательным переходом судовладельцев на электронный промысловый журнал», – рассказали Fishnews в пресс-службе ЦСМС.

Также планируется участие делегации Центра в Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которые пройдут в Санкт-Петербурге с 14 по 16 сентября. Учреждение выступит самостоятельным экспонентом с собственным стендом, на котором посетители смогут ознакомиться с Порталом ОСМ, программным комплексом ЭПЖ, ПК «Аналитика» и Модулем картографического интерфейса ОСМ (МКИ ОСМ).

Fishnews

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