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Североохотоморский колючий краб. Фото пресс-службы ТИНРО-Центра

Ученые предложили кандидатов в «одуемые»

ТИНРО-Центр рекомендовал внести колючего краба Северо-Охотоморской подзоны и судака озера Ханка в список объектов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов.

Специалисты ТИНРО-Центра, представители Приморского теруправления Росрыболовства и краевой администрации обсудили перечень объектов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов.

В институте напомнили, что основаниями для включения объекта в список являются освоение рекомендованного объема добычи в течение последних трех лет более 70% ежегодно, снижение запасов вида в течение последних двух лет на 20% и более ежегодно (за исключением видов, жизненный цикл которых не превышает три года) и другие причины. Основание для исключения объекта из перечня - освоение ОДУ в течение трех последних лет менее, чем на 70% (кроме осетровых видов и морских млекопитающих).

Колючий краб

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО-Центра, в начале века колючий краб в Северо-Охотоморской подзоне добывался в небольших количествах, освоение квоты составляло от 20 до 64%. Для стимулирования промысла в 2009 г. его перевели в категорию объектов возможного вылова и освоение ресурса заметно возросло. Более того, в последние годы стало проблемным своевременное прекращение добычи – фактический вылов превышал рекомендуемый на 24-82%.

Ученые отмечают, что промысел колючего краба в Северо-Охотоморской подзоне вполне сформировался, есть и круг постоянных пользователей этого объекта. Поэтому его предложили включить в список «одуемых» объектов.

Судак

Судак был специально запущен в озеро Ханка в 1970 г. За прошедшие годы рыба натурализовалась, ее популяция выросла до промысловых запасов, судак прочно занял одну из лидирующих позиций в ихтиоценозе озера (третье-четвертое место среди основных ресурсообразующих видов рыб). Запас судака в Ханке в настоящее время оценивается в 80-90 тонн, что сопоставимо с запасами обычных аборигенных видов хищников, таких, как амурские сом и щука. Учитывая рост вылова на усилие и доли судака вида в уловах, а также высокую водность озера, ученые предполагают, что в ближайшие годы промысловый запас может достичь 100-110 тонн и более.

Судак является ценным объектом промысла и может осваиваться в рамках ОДУ, отметили в институте. Жилую форму этой рыбы в озере Ханка рекомендовали внести в перечень «одуемых».

Минога

Минога тихоокеанская мигрирует на нерест в осенне-зимний период, после нереста погибает. Неполовозрелые особи после четырех лет жизни в пресной воде мигрируют в море, где минога проводит год. После 2005 г. несмотря на хорошее состояние запаса, миногу вылавливали только в режиме НИР, и лишь в 2012-201З гг. ее промысел был возобновлен. Однако интенсивность добычи низка, заметили в ТИНРО-Центре. Учитывая стабильное состояние запаса и слабую организацию промысла, рекомендовано исключить миногy из перечня «одуемых» и внести ее в перечень анадромных видов рыб, утвержденный приказом Росрыболовства от 26 февраля 2009 г. № 147.

Участники биосекции одобрили представленные предложения и рекомендовали направить их на дальнейшее рассмотрение во ВНИРО и Росрыболовство.

Fishnews

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