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Пленарное заседание конгресса рыбаков в 2016 г.

Зарегистрироваться на конгресс рыбаков можно через сайт

XII Международный конгресс рыбаков пройдет во Владивостоке с 5 по 6 октября. В этом году форум решили посвятить многочисленным изменениям, которые происходят в жизни отрасли.

Основная тема XII Международного конгресса рыбаков – «Новации в рыбной отрасли – импульс эффективного использования и сохранения богатств Мирового океана, их влияние на мировые рынки».

Участвовать в конгрессе готовятся предприятия главных рыбодобывающих регионов. Традиционно ожидаются и зарубежные делегации: из Норвегии, Исландии, стран АТР. Сейчас продолжается прием заявок на участие. Зарегистрироваться можно с помощью специальной формы, которая размещена на сайте конгресса по адресу: http://fish-forum.pro/registratsiya/ Программа будет включать пленарное заседание и три круглых стола.

Как рассказали Fishnews организаторы, обсудить планируется многочисленные изменения, которые происходят в российской рыбной отрасли. Так, меняется система предоставления права на вылов: вводятся квоты добычи в инвестиционных целях, с 2019 г. начнут действовать новые принципы регулирования прибрежного рыболовства. С 1 сентября 2017 г. вступит в силу технический регламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции», требованиями которого нужно руководствоваться при производстве, хранении, перевозке, реализации рыбных товаров. А с 1 января 2018 г. предприятиям предстоит перейти на обязательную электронную ветеринарную сертификацию. Продолжается и подготовка к внедрению электронных систем отчетности об уловах.

Ежегодно в Международном конгрессе рыбаков во Владивостоке принимают участие представители федеральных и региональных органов власти, ключевых ассоциаций, союзов и научных организаций рыбохозяйственной отрасли России, руководители рыбопромышленных компаний, представители зарубежных стран.

Fishnews

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