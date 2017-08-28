Зарегистрироваться на конгресс рыбаков можно через сайт

28 августа 2017 года
Введение в действие портала «Морской порт» позволило значительно сократить время оформления грузов, отмечают во Владивостокской таможне. Чтобы еще сильнее ускорить процесс, перевозчиков призывают активнее использовать предварительное декларирование.
25 августа 2017 года
В преддверии ВЭФ во Владивостоке пройдет 16-е заседание российско-корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Планируется подписать ряд документов о взаимодействии.
24 августа 2017 года
За ходом лососевого промысла продолжает следить штаб путины. Один из вопросов – стоимость доставки рыбы с Дальнего Востока в центральные регионы страны. Замглавы Росрыболовства Петр Савчук поручил в связи с этим организовать срочное совещание с РЖД.
23 августа 2017 года
Рыбопромышленные компании приглашают к участию в биржевых сессиях, которые будут транслироваться на стенде Росрыболовства в дни Восточного экономического форума. В проекте уже подтвердили участие такие крупные предприятия, как «Русская рыбопромышленная компания», «Океанрыбфлот», НБАМР.
22 августа 2017 года
О возможностях отечественных и зарубежных производителей рыбоперерабатывающего оборудования предложили поговорить на Международном рыбопромышленном форуме. С инициативой организовать такой круглый стол в Росрыболовство обратились представители рыбной и машиностроительной отраслей.
Министерство по развитию Дальнего Востока сообщило о поступлении новых заявок о работе на территории опережающего развития «Надеждинская», созданной в Приморском крае. В ведомстве рассчитывают, что общий объем инвестиций от проектов в рыбохозяйственном секторе превысит 4 млрд рублей.
28 августа 2017 года
Вопросов в отрасли много. Объединение, которое решено создать на базе Ассоциации рыбопромышленников Сахалина и Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области», ставит перед собой задачу не просто озвучивать сложности, но и предлагать решения, рассказал президент АРС и председатель правления АСРКС Максим Козлов.
ТИНРО-Центр рекомендовал внести колючего краба Северо-Охотоморской подзоны и судака озера Ханка в список объектов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов.
Введение в действие портала «Морской порт» позволило значительно сократить время оформления грузов, отмечают во Владивостокской таможне. Чтобы еще сильнее ускорить процесс, перевозчиков призывают активнее использовать предварительное декларирование.
Органы прокуратуры выяснили, что на Байкале не действует ни одного стационарного пункта для сбора технических вод с судов. Это грозит озеру неотвратимыми экологическими последствиями, в том числе гибелью эндемиков.
Выставка технологических решений для пищевой промышленности «Агропродмаш» пройдет в Москве с 9 по 13 октября. Оборудование для аквакультуры, добычи и переработки рыбы вновь представят в салоне «Рыбпромресурс».
Рыбохозяйственный совет Ненецкого автономного округа добивается исключения нельмы из Красной книги. Таким образом планируется обезопасить от уголовного преследования рыбаков, которым она регулярно попадается в приловах.
В рамках поездки на Дальний Восток руководитель Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем Вилкин проведет встречи с пользователями водных биоресурсов. Такие мероприятия запланированы на Камчатке, в Сахалинской области и Приморье.
Пилотный проект по ликвидации свалки брошенных судов реализуется в Кольском заливе: в бухте Ретинской подняты первые металлоконструкции. Всего в реестр, составленный по итогам комплексного обследования залива, вошло 102 объекта.
Министерство торговли Индии предупредили о возможном запрете на импорт креветки в ЕС. Еврокомиссия обеспокоена тем, что в индийских морепродуктах все чаще находят следы антибиотиков.
25 августа 2017 года
Максимальный для рыбопромыслового судостроения эффект можно будет увидеть, если комплекс мер господдержки – инвестиционные квоты, утилизационный грант и т.д. – сработают синхронно, считает президент ОСК Алексей Рахманов.