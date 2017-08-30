Правительство должно разобраться с принадлежностью к КМНС

30 августа 2017 года
Территорию опережающего развития «Камчатка» предлагается расширить. Большинство потенциальных резидентов собираются реализовать проекты в сфере рыбопереработки.
«В сегменте рыбопромысловых судов есть лишь одно обязательное условие локализации – отечественным должен быть металл, из которого изготавливается корпус судна. Это условие мы полностью соблюдаем, благо, у отечественных металлургов есть все необходимое», - заявил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
Для новой ТОР «Курилы» собираются подготовить план перспективного развития. Это основной инструмент планирования для территорий с особым статусом, заявили в Корпорации развития Дальнего Востока.
29 августа 2017 года
Правительство утвердило федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства до 2025 г. Она должна снизить зависимость отрасли от иностранных поставщиков, в том числе по племенному материалу и кормам.
Росрыболовству удалось найти средства на ремонт судов Дальневосточного отряда аварийно-спасательных работ (по крайней мере, одного ЛСС). Тем не менее сохраняется проблема недофинансирования.
Фестиваль «Море жизни» пройдет в Петропавловске-Камчатском 23 сентября. Гостей праздника ждут фильмы и мультики о морских млекопитающих, торжественное шествие, игры, выставка уникальных фотографий китов, сивучей и каланов.
30 августа 2017 года
При главе Республики Карелия создан совет по развитию рыбохозяйственного комплекса. В состав нового органа вошли представители законодательной и исполнительной власти региона, федеральных властей, науки, бизнеса.
Территорию опережающего развития «Камчатка» предлагается расширить. Большинство потенциальных резидентов собираются реализовать проекты в сфере рыбопереработки.
«В сегменте рыбопромысловых судов есть лишь одно обязательное условие локализации – отечественным должен быть металл, из которого изготавливается корпус судна. Это условие мы полностью соблюдаем, благо, у отечественных металлургов есть все необходимое», - заявил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
Компания «Интеррыбфлот» успешно продолжает готовить себе специалистов, уже получил диплом первый выпускник (электромеханик). Сейчас по контракту с организацией учатся шесть человек, еще пятеро готовятся к поступлению.
Специальный круглый стол по электронному промысловому журналу и порталу отраслевой системы мониторинга (ОСМ) планируется провести на XII Международном конгрессе рыбаков во Владивостоке, который пройдет 5–6 октября.
Сеть «Моремания» представит франшизу «рыбных ресторанов и магазинов под одной крышей» в сентябре на выставке World Food Moscow. В компании разработано пять вариантов заведений, которые различаются по площади и ассортименту.
За последние дни в Магаданской области обнаружены три тайника с красной икрой. В руки правоохранителей попало более 6 тонн деликатеса и пакет с опасным консервантом.
Для новой ТОР «Курилы» собираются подготовить план перспективного развития. Это основной инструмент планирования для территорий с особым статусом, заявили в Корпорации развития Дальнего Востока.
К 29 августа на Дальнем Востоке добыто почти 290 тыс. тонн лососей – на 6% выше уровня аналогичного нечетного 2015 г. Из-за слабых подходов в Сахалинской области предприятия Сахалинрыбвода при инкубации икры компенсируют кетовой икрой нехватку горбушовой.
Японский оператор мобильной связи с сентября планирует запустить сервис для морской аквакультуры. Пользователи будут ежечасно получать информацию о состоянии воды в своих хозяйствах на смартфоны.