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Представители коренных народов Камчатки. Фото пресс-службы правительства Камчатского края

Правительство должно разобраться с принадлежностью к КМНС

Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить доработку проектов нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование порядка отнесения граждан к коренным малочисленным народам РФ.

Срок, в который должна быть выполнена эта задача, - 1 марта 2018 г. Поручение дано по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, которое глава государства проводил в июле, сообщает корреспондент Fishnews.

На встрече была поднята тема создания реестра лиц, относящихся к коренным малочисленным народам. Его основная цель – обеспечить механизм подтверждения права на меры поддержки КМНС, а также решить проблему злоупотреблений в приоритетном доступе к возобновляемым природным ресурсам при охоте, рыболовстве и других видах хозяйственной деятельности. Владимир Путин предложил тогда совместно с Госдумой проработать законопроект о реестре и посмотреть на результат.

Fishnews

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