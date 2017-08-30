Практические вопросы внедрения ЭПЖ обсудят на конгрессе рыбаков

30 августа 2017 года
Компания «Интеррыбфлот» успешно продолжает готовить себе специалистов, уже получил диплом первый выпускник (электромеханик). Сейчас по контракту с организацией учатся шесть человек, еще пятеро готовятся к поступлению.
Для новой ТОР «Курилы» собираются подготовить план перспективного развития. Это основной инструмент планирования для территорий с особым статусом, заявили в Корпорации развития Дальнего Востока.
К 29 августа на Дальнем Востоке добыто почти 290 тыс. тонн лососей – на 6% выше уровня аналогичного нечетного 2015 г. Из-за слабых подходов в Сахалинской области предприятия Сахалинрыбвода при инкубации икры компенсируют кетовой икрой нехватку горбушовой.
29 августа 2017 года
WWF России просит администрацию Приморского края исключить передачу в аренду лесного участка в водоохранной зоне реки Единка. Леса защищают нерестилища ценных промысловых рыб, отметили в организации.
28 августа 2017 года
XII Международный конгресс рыбаков пройдет во Владивостоке с 5 по 6 октября. В этом году форум решили посвятить многочисленным изменениям, которые происходят в жизни отрасли.
Введение в действие портала «Морской порт» позволило значительно сократить время оформления грузов, отмечают во Владивостокской таможне. Чтобы еще сильнее ускорить процесс, перевозчиков призывают активнее использовать предварительное декларирование.
30 августа 2017 года
При главе Республики Карелия создан совет по развитию рыбохозяйственного комплекса. В состав нового органа вошли представители законодательной и исполнительной власти региона, федеральных властей, науки, бизнеса.
Территорию опережающего развития «Камчатка» предлагается расширить. Большинство потенциальных резидентов собираются реализовать проекты в сфере рыбопереработки.
«В сегменте рыбопромысловых судов есть лишь одно обязательное условие локализации – отечественным должен быть металл, из которого изготавливается корпус судна. Это условие мы полностью соблюдаем, благо, у отечественных металлургов есть все необходимое», - заявил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
Компания «Интеррыбфлот» успешно продолжает готовить себе специалистов, уже получил диплом первый выпускник (электромеханик). Сейчас по контракту с организацией учатся шесть человек, еще пятеро готовятся к поступлению.
Сеть «Моремания» представит франшизу «рыбных ресторанов и магазинов под одной крышей» в сентябре на выставке World Food Moscow. В компании разработано пять вариантов заведений, которые различаются по площади и ассортименту.
За последние дни в Магаданской области обнаружены три тайника с красной икрой. В руки правоохранителей попало более 6 тонн деликатеса и пакет с опасным консервантом.
Для новой ТОР «Курилы» собираются подготовить план перспективного развития. Это основной инструмент планирования для территорий с особым статусом, заявили в Корпорации развития Дальнего Востока.
Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить доработку проектов нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование порядка отнесения граждан к коренным малочисленным народам РФ.
К 29 августа на Дальнем Востоке добыто почти 290 тыс. тонн лососей – на 6% выше уровня аналогичного нечетного 2015 г. Из-за слабых подходов в Сахалинской области предприятия Сахалинрыбвода при инкубации икры компенсируют кетовой икрой нехватку горбушовой.
Японский оператор мобильной связи с сентября планирует запустить сервис для морской аквакультуры. Пользователи будут ежечасно получать информацию о состоянии воды в своих хозяйствах на смартфоны.