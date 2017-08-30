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Начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем ВИЛКИН и начальник Владивостокского филиала ЦСМС Демьян ЧЕКУНОВ на круглом столе XI Международного конгресса рыбаков в 2016 г.

Практические вопросы внедрения ЭПЖ обсудят на конгрессе рыбаков

Специальный круглый стол по электронному промысловому журналу и порталу отраслевой системы мониторинга (ОСМ) планируется провести на XII Международном конгрессе рыбаков во Владивостоке, который пройдет 5–6 октября.

Организационные моменты предстоящего мероприятия начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем Вилкин и и.о. директора департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края Сергей Наставшев обсудят в ходе встречи 4 сентября.

Как уточнил Fishnews руководитель краевого департамента, основная цель круглого стола – организовать живой и полезный диалог, дать возможность руководству ЦСМС и рыбопромышленникам обсудить практические вопросы внедрения и использования новаций в области электронной промысловой отчетности и другие связанные с этим темы.

«Мы ожидаем, что этот круглый стол будет иметь практическое значение. Ведь лучшее в Международном конгрессе рыбаков – это непосредственное общение регулятора с рыбаком, когда обсуждается общая проблема и находятся пути ее решения», – отметил Сергей Наставшев.

Напомним, что делегация ЦСМС примет участие и в предстоящем Восточном экономическом форуме 6–7 сентября. В рамках этого визита на Дальний Восток руководство учреждения также планирует провести встречи с рыбопромышленниками и представителями отраслевых ассоциаций.

Fishnews

НазадМетки: владивостокдальний восток

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