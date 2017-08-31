31 августа 2017 года

Перу собирается наращивать добычу анчоуса

Общий допустимый улов анчоуса в северо-центральной зоне Перу во втором сезоне может составить 2,8 млн тонн. Власти республики собираются назначить такой ОДУ на фоне успешного первого сезона.

Заместитель министра по вопросам рыболовства и аквакультуры Перу Гектор Солди отметил начало холодного цикла (ослабление действия природного феномена Эль-Ниньо, отрицательно сказавшегося на состоянии популяции). Если не произойдет никаких изменений, второй сезон, по его словам, также будет удачным.

Как пишет Undercurrent News, Перуанский морской институт (IMARPE) приступил к оценке биомассы анчоуса. Второй исследовательский рейс начнется 15 сентября. Оценка состояния биомассы играет важную роль в назначении квоты на предстоящий сезон, сообщает корреспондент Fishnews.

Первый сезон промысла анчоуса в северных водах республики закончился 31 июля. Рыбаки добыли 85% от назначенной государством квоты в 2,8 млн тонн.

Fishnews