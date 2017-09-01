01 сентября 2017 года

Техрегламент открывает новую страницу для производителей рыбы

С 1 сентября вступает в силу технический регламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции». Помимо этого документа, производители также должны руководствоваться требованиями горизонтальных техрегламентов, напоминает член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков.

Технический регламент по рыбе Совет Евразийской экономической комиссии принял в прошлом году. Документ устанавливает требования к пищевой рыбопродукции, выпускаемой в обращение на территории Евразийского экономического союза, а также к процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, к маркировке и упаковке таких товаров для обеспечения их свободного перемещения.

Важно помнить о пакетном принципе установления требований к пищевой продукции. «С 1 сентября 2017 года в соответствии с пакетным принципом установления требований к пищевой продукции в отношении рыбы и рыбной продукции будут действовать требования, предусмотренные в техническом регламенте на пищевую продукцию, регламенте на рыбу и рыбную продукцию, а также техрегламентах на маркировку, на пищевые добавки и на упаковку», - рассказал Fishnews член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков.

Техрегламенты, устанавливающие требования к пищевой продукции, делятся на горизонтальные, которые предусматривают общие требования, и вертикальные, которые устанавливают требования на отдельные виды пищевой продукции.

Технические регламенты «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011); «Пищевая продукция в части маркировки» (ТР ТС 022/2011); «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012); «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011)» - это так называемые горизонтальные техрегламенты.

Установленные требования помогут защитить жизнь и здоровье потребителей от опасной рыбопродукции, а также бороться с фальсификатом, считают в Евразийской экономической комиссии.

Fishnews