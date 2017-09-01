Новости
Производство филе минтая на судне «Русской рыбопромышленной компании». Фото пресс-службы РРПК

РРПК запустит бренд здорового питания из минтая

«Русская рыбопромышленная компания» представит в сентябре собственный бренд рыбной продукции NORDECO. Первым продуктом в новой линейке станет филе минтая морской заморозки.

В сентябре в рамках World Food Moscow и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге «Русская рыбопромышленная компания» планирует анонсировать выход на розничный сегмент российского рынка своей продукции под маркой NORDECO.

«Компания осознает необходимость создания особой гаммы розничных продуктов для современных покупателей из российского «среднего класса», увлеченных идеями здорового питания для всей семьи», – рассказал Fishnews директор по корпоративным коммуникациям РРПК Илья Власенко.

Под брендом NORDECO будет продаваться высококачественная продукция из MSC-сертифицированного минтая, выловленного в экологически чистых районах Дальневосточного бассейна. Рыба будет расфасована в специальную упаковку с информацией о содержании полезных веществ и витаминов. Первым продуктом новой гаммы станет филе минтая в коробке весом 1 кг.

«Филе изготавливается и замораживается на современном оборудовании прямо на борту траулера. На пути к прилавку оно не подвергается размораживанию, сохраняя все полезные свойства и вкус свежей морской рыбы», – отметил Илья Власенко.

Пробные продажи минтая под собственной маркой РРПК намерена организовать уже до конца года.

Fishnews

НазадМетки: выставка

Похожие новости

01 сентября 2017 года

Новинки пищепрома соберутся на World Food Moscow

В рамках международной выставки продуктов питания World Food Moscow, которая пройдет в столице с 11 по 14 сентября, состоится традиционный конкурс новых продуктов. Проголосовать за понравившийся товар можно на сайте мероприятия.

31 августа 2017 года

Отечественное холодильное оборудование покажут на выставке в Петербурге

На выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге компания «Колд Трейд» продемонстрирует компрессорный агрегат собственного производства. Оборудование этой линейки уже успешно используют рыбопромышленники Сахалинской области.

30 августа 2017 года

«Моремания» запустит рыбную франшизу

Сеть «Моремания» представит франшизу «рыбных ресторанов и магазинов под одной крышей» в сентябре на выставке World Food Moscow. В компании разработано пять вариантов заведений, которые различаются по площади и ассортименту.

29 августа 2017 года

Камчатка готовится к празднику в честь морских зверей

Фестиваль «Море жизни» пройдет в Петропавловске-Камчатском 23 сентября. Гостей праздника ждут фильмы и мультики о морских млекопитающих, торжественное шествие, игры, выставка уникальных фотографий китов, сивучей и каланов.

Рыбопромышленников приглашают на сахалинскую выставку

В Южно-Сахалинске 27 и 28 сентября пройдет специализированная выставка «Рыбная индустрия». Там представят рыбопродукцию, оборудование для ее производства и хранения, орудия лова, навигационные приборы и многое другое.

28 августа 2017 года

Рыбный салон «прописался» на «Агропродмаше»

Выставка технологических решений для пищевой промышленности «Агропродмаш» пройдет в Москве с 9 по 13 октября. Оборудование для аквакультуры, добычи и переработки рыбы вновь представят в салоне «Рыбпромресурс».

Лента новостей

01 сентября 2017 года

Вячеслав Зиланов: Чтобы отрасль могла «выстрелить», нужно дать ей ружье

Всеми средствами, которым располагают Минсельхоз и Росрыболовство в содружестве с НИИ и рыбопромышленниками, нужно добиваться увеличения финансирования рыбохозяйственных исследований, уверен председатель КС «Севрыба», заслуженный работник рыбного хозяйства России Вячеслав Зиланов.

Итоги недели – в обзоре Fishnews

На этой неделе вступил в силу технический регламент ЕАЭС по рыбе, а также было принято решение, которое так волновало рыбаков, - о сдвиге сроков по опломбировке ТСК в соответствии со специальными методическими рекомендациями.

Клуб «Валдай» оценил перспективы сотрудничества с Японией

Совместная деятельность России и Японии на Курильских островах может внести значимый вклад в укрепление взаимодействия и доверия между странами, считают эксперты Валдайского клуба.

Россельхознадзор предложил схему сертификации для мест без Интернета

Предложения по изменению действующих правил оформления ветеринарно-сопроводительных документов подготовили Россельхознадзор и профильный департамент Минсельхоза. Предусматривается, в частности, как быть с электронной сертификацией на территориях без интернет-связи.

Новинки пищепрома соберутся на World Food Moscow

В рамках международной выставки продуктов питания World Food Moscow, которая пройдет в столице с 11 по 14 сентября, состоится традиционный конкурс новых продуктов. Проголосовать за понравившийся товар можно на сайте мероприятия.

Рыбопромысловые участки в Коми решили перевести в рыбоводные

Из перечня РПУ Республики Коми исключат два участка на озере Чодо-пи, промышленный вылов рыбы там будет запрещен. Эти акватории планируется использовать для товарной аквакультуры.

Рыбаков решили не торопить с переопломбировкой ТСК

Росрыболовство договорилось с Пограничной службой о продлении переходного периода по приведению опломбировки технических средств контроля в соответствие с методическими рекомендациями до конца года.

Техрегламент открывает новую страницу для производителей рыбы

С 1 сентября вступает в силу технический регламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции». Помимо этого документа, производители также должны руководствоваться требованиями горизонтальных техрегламентов, напоминает член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков.

Конференция СИТЕС вернется к осетрам Черного моря

Страны ареала осетровых рыб Черного моря должны представить в Секретариат СИТЕС данные, которые позволят осуществить районирование в соответствии с популяционными границами осетровых.

«Рыбные» интересы на переговорах с Абхазией будет представлять глава АЧТУ

Представителем России в Российско-Абхазской комиссии по рыбному хозяйству назначен руководитель Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства Игорь Рулев. Комиссия обеспечивает взаимодействие сторон в рыбной отрасли.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какая выставка привлечет ваше внимание?

От первого лица

Президент ОСК Алексей РАХМАНОВ

Президент АО «Объединенная судостроительная корпорация»

Алексей РАХМАНОВ

Инвестквоты встряхнули рыбаков

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Подготовка к новому закреплению квот – безусловный приоритет

Все материалы

Интервью

Глава ассоциации рыбаков Сахалина Максим КОЗЛОВ

Глава ассоциации рыбаков Сахалина

Максим КОЗЛОВ

Наша задача – искать общие подходы

Начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем ВИЛКИН

Начальник ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи»

Артем ВИЛКИН

Переходный год для ЦСМС

Заместитель руководителя Россельхознадзора Николай ВЛАСОВ

Заместитель руководителя Россельхознадзора

Николай ВЛАСОВ

Осваивать электронную сертификацию надо уже сейчас

Заместитель генерального директора госкорпорации Yantai Moon Co., Ltd. – генеральный директор по международному сотрудничеству ГЭ Юньцзян (Ge Yun Jiang)

Заместитель генерального директора госкорпорации Yantai Moon Co., Ltd.

ГЭ Юньцзян

Другой Китай

Все интервью

Личное мнение

Председатель КС «Севрыба», заслуженный работник рыбного хозяйства России Вячеслав ЗИЛАНОВ

Председатель КС «Севрыба»

Вячеслав ЗИЛАНОВ

Чтобы отрасль могла «выстрелить», нужно дать ей ружье

Представитель группы «НОРЕБО» Сергей СЕННИКОВ

Представитель группы «НОРЕБО»

Сергей СЕННИКОВ

Новые правила оздоровят систему аукционов

Все материалы

Крупным планом

Ледокольно-спасательное судно «Сибирский» у берегов Камчатки. Фото сделано членами экипажа

Спасатели «затянули пояса»

К широкому ассортименту продукции «Русской рыбной Фактории» скоро прибавится и сардина-иваси

Иваси готовится к штурму России

Все материалы

События

Вопросы по техрегламенту ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и электронной ветсертификации обсудили на конференции в Южно-Сахалинске

Рыбный бизнес готовится к новым требованиям

Новым приобретением группы «Норебо» стал производственный и распределительный центр в подмосковном городе Клин. Фото пресс-службы холдинга

«Норебо» инвестирует в развитие логистики

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.