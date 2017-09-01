01 сентября 2017 года

РРПК запустит бренд здорового питания из минтая

«Русская рыбопромышленная компания» представит в сентябре собственный бренд рыбной продукции NORDECO. Первым продуктом в новой линейке станет филе минтая морской заморозки.

В сентябре в рамках World Food Moscow и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге «Русская рыбопромышленная компания» планирует анонсировать выход на розничный сегмент российского рынка своей продукции под маркой NORDECO.

«Компания осознает необходимость создания особой гаммы розничных продуктов для современных покупателей из российского «среднего класса», увлеченных идеями здорового питания для всей семьи», – рассказал Fishnews директор по корпоративным коммуникациям РРПК Илья Власенко.

Под брендом NORDECO будет продаваться высококачественная продукция из MSC-сертифицированного минтая, выловленного в экологически чистых районах Дальневосточного бассейна. Рыба будет расфасована в специальную упаковку с информацией о содержании полезных веществ и витаминов. Первым продуктом новой гаммы станет филе минтая в коробке весом 1 кг.

«Филе изготавливается и замораживается на современном оборудовании прямо на борту траулера. На пути к прилавку оно не подвергается размораживанию, сохраняя все полезные свойства и вкус свежей морской рыбы», – отметил Илья Власенко.

Пробные продажи минтая под собственной маркой РРПК намерена организовать уже до конца года.

Fishnews