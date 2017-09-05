05 сентября 2017 года

Возможности отрасли демонстрируют на ВЭФ

Инвестиционные проекты компаний представлены на объединенном стенде рыбопромышленников и Росрыболовства, заработавшем 5 сентября на площадке ВЭФ. Также здесь организованы биржевые торги рыбопродукцией.

Мероприятия Восточного экономического форума стартовали во Владивостоке 5 сентября. Традиционно в рамках ВЭФ планируется обсудить вопросы рыбохозяйственного комплекса. 6 сентября пройдут сессии, посвященные инвестиционным возможностям отрасли и развитию аквакультуры, рассказали в пресс-службе Росрыболовства. Участие в обсуждении примут замминистра сельского хозяйства – глава Росрыболовства Илья Шестаков, руководители компаний и отраслевых ассоциаций.

Как сообщает корреспондент Fishnews, с первого же дня внимание посетителей привлекает объединенный стенд рыбопромышленников и Росрыболовства. Здесь организована презентация инвестиционных проектов, которые реализуются в отрасли. На площадке форума предполагается раскрыть инвестиционную привлекательность рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока, отмечает генеральный директор Expo Solution Group Иван Фетисов. Именно перспективы вложений в экономику региона, успешный опыт инвестиций – одна из ключевых тем ВЭФ.

В выставочном павильоне принимают участие компании «Антей», НБАМР, «Океанрыбфлот», «Терминал «Сероглазка», «Сигма Марин Технолоджи», «Русская рыбопромышленная компания», «Ленинградский судостроительный завод «Пелла», «Диомидовский рыбный порт».

На стенде организованы биржевые торги рыбопродукцией: они будут проходить в реальном времени, на мультимедийных экранах. Будут продемонстрированы и возможности системы аукционной торговли.

Посетители стенда смогут получить информацию о предстоящих событиях в Санкт-Петербурге: Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Они будут проходить в Северной столице 14–16 сентября.

Fishnews