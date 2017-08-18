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Пресс-конференция главы Росрыболовства Ильи ШЕСТАКОВУ, посвященная Международному рыбопромышленному форуму. Фото пресс-службы ФАР

Форум соберет ведущие рыболовные страны

По мнению организаторов, международный рыбопромышленный форум в Санкт-Петербурге станет уникальной коммуникационной площадкой для встречи представителей мировых рыболовных держав и обсуждения глобальных вызовов, стоящих перед отраслью.

Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий начнут работу 14 сентября в Санкт-Петербурге. Анонсируя мероприятие на пресс-конференции, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что Россия впервые выступит принимающей стороной для профессионалов мировой рыбной индустрии и смежных отраслей. «Это значимое событие для нашей страны. Речь идет не только о демонстрации достижений, где нам, безусловно, есть, что показать и что посмотреть, но и о коммуникационной площадке, на которой встретятся представители мировых рыболовных держав», – заявил глава рыбного ведомства.

По его словам, в отрасли пока нет масштабной площадки, где могли бы собраться и рыбодобытчики, и рыбопереработка, и наука, и аквакультура, и органы госвласти за исключением, может быть, ФАО ООН, однако эта организация «ведет более социально ориентированный и государственный диалог». «В целом обсуждение глобальной политики между бизнесом и государственными служащими практически не ведется, – подчеркнул Илья Шестаков. – Выставки есть, их достаточно много, но нет площадки для обсуждения глобальных вопросов».

К рассмотрению на форуме предложены проблемы развития рыбохозяйственного комплекса, волнующие мировое сообщество. «Например, как в условиях роста населения планеты и потребления возможно обеспечить продовольственную безопасность и в то же время сохранить биоразнообразие Мирового океана. При этом надо учитывать растущую конкуренцию за природные ресурсы, – отметил руководитель федерального агентства. – И поиск баланса мы предлагаем обсудить на форуме на основной панельной дискуссии в первый день».

«Рыбацким Давосом», где чиновники, бизнесмены и ученые из разных стран мира будут говорить о наиболее актуальных и интересных тенденциях в мировом рыболовстве, назвал мероприятия в Северной столице президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), член оргкомитета форума Герман Зверев. Он рассказал, что в рамках форума запланировано проведение пленарного заседания, шести круглых столов и конференции.

В пленарном заседании примут участие вице-премьер Аркадий Дворкович, глава Минсельхоза Александр Ткачев, министр рыбного хозяйства Норвегии Пер Сандберг, министр сельского хозяйства, развития сельских районов и окружающей среды Кипра Никос Куялис, президент Всеяпонской рыбопромышленной ассоциации Тосиро Сирасу и другие спикеры. Мероприятия в Санкт-Петербурге посетят руководители и представители отраслевых ведомств Фарерских островов, Австралии, США, КНР, стран Африки. Ожидаются делегации Аргентины, Чили, Республики Корея, Исландии и Италии.

Участие в форуме уже подтвердили семь стран из первой десятки рыболовных держав мира и столько же – по аквакультуре. «В сентябре в Санкт-Петербург приедут делегации, которые представляют страны, обеспечивающие половину мирового вылова водных биоресурсов и 2/3 мирового объема производства продукции аквакультуры», – подсчитал президент ВАРПЭ.

По словам Ильи Шестакова, сейчас прорабатывается вопрос о возможности подписания во время форума двусторонних соглашений в сфере рыболовства. «Действительно у нас есть ряд соглашений, которые возможно будут подписаны на форуме с рядом стран. Но пока подтвержденной информации со стороны наших партнеров у нас нет», – рассказал он корреспонденту Fishnews.

Помимо международной повестки дня на форуме планируется обсудить долгосрочную стратегию развития рыбохозяйственного комплекса России. Ожидается серьезное представительство предприятий из приморских регионов, а также аквакультурных хозяйств из центральной части страны и даже Сибири. По словам руководителя Росрыболовства, на форум приедут главы Сахалинской и Архангельской областей, ожидается подтверждение участия губернатора Камчатского края.

К форуму приурочена выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, где будут представлена продукция российских рыбопромышленные компаний и судоверфей. Илья Шестаков особо отметил участие зарубежных производителей, предлагающих рыбоперерабатывающее оборудование, которое «наиболее востребовано с учетом принятых решений в рамках реализации инвестиционных квот».

По словам Ивана Фетисова, генерального директора Expo Solution Group – отраслевого выставочного оператора, ежедневно растет заполняемость выставочных площадей. «Компании от Калининграда до Петропавловска-Камчатского поняли, что это будет единственная площадка отрасли такого уровня для встреч и делового общения», – прокомментировал востребованность выставки Иван Фетисов.

Fishnews

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