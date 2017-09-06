06 сентября 2017 года

О перспективах отрасли – на ВЭФ

На площадке Восточного экономического форума работает объединенный стенд Росрыболовства и рыбопромышленников. Глава ведомства Илья Шестаков осмотрел экспозицию, пообщался с представителями компаний и дал старт биржевым торгам рыбной продукции.

По сравнению с форумом прошлого года площадь экспозиции увеличилась вдвое – до 120 кв. м. В выставочном павильоне представлены компании «Антей», НБАМР, «Океанрыбфлот», «Терминал «Сероглазка», «Сигма Марин Технолоджи», «Русская рыбопромышленная компания», «Ленинградский судостроительный завод «Пелла», «Диомидовский рыбный порт».

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков дал старт биржевым торгам рыбопродукцией на площадке Биржи «Санкт-Петербург». На торги выставлено 7,2 тыс. тонн водных биоресурсов – продукция свыше 80 наименований. Продажи проходят в реальном времени, информация отображается на мультимедийных экранах, сообщает корреспондент Fishnews.

Также главе федерального агентства презентовали рыбный интернет-магазин: выбранный товар доставляется покупателям до гостиницы или в аэропорт. Илья Шестаков опробовал систему, приобретя любимой корюшки.

Руководитель Росрыболовства посетил все разделы стенда, пообщавшись с представителями компаний. Он подчеркнул, что рыбная биржа – «правильный процесс», который запущен и должен постепенно развиваться.

«Развитие альтернативных каналов сбыта рыбной продукции, в том числе аукционов и биржевых торгов, - одно из поручений руководства страны. Гарантия реализации продукции является важным стимулом для предприятий наращивать объемы вылова и производства. Кроме того, такой вид торговли позволяет сократить число посредников, что должно позитивно отразиться на цене в конечной точке продажи. В связи с этим мы приветствуем в числе участников-закупщиков представителей ретейла», - прокомментировал Илья Шестаков.

«Мне нравится, что стенд у нас меняется, все время появляются новые идеи. Всегда есть, что посмотреть для рыбаков и других участников ВЭФ, которые этим интересуются», - отметил глава Росрыболовства.

Fishnews

