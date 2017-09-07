Сигу НАО помогут увеличить популяцию

07 сентября 2017 года
К 5 сентября на Дальнем Востоке освоено 300 тыс. тонн лососей (+ 5% к уровню нечетного 2015 г.) В связи с плохими подходами горбуши на Сахалине частные рыбоводные заводы согласились помочь госучреждению с закладкой икры.
04 сентября 2017 года
Рыбный техрегламент ударит в первую очередь по полуподвальным, кустарным производствам, «белый» бизнес, который отвечает новым требованиям к безопасности рыбной продукции, только выиграет, считают в ЕЭК.
01 сентября 2017 года
Страны ареала осетровых рыб Черного моря должны представить в Секретариат СИТЕС данные, которые позволят осуществить районирование в соответствии с популяционными границами осетровых.
31 августа 2017 года
Свыше 7 тыс. тонн рыбы и морепродукции от компаний и организаций Дальнего Востока будет представлено на специальных аукционных и биржевых сессиях в дни Восточного экономического форума. Торги будут транслироваться на объединенном стенде Росрыболовства.
30 августа 2017 года
За последние дни в Магаданской области обнаружены три тайника с красной икрой. В руки правоохранителей попало более 6 тонн деликатеса и пакет с опасным консервантом.
К 29 августа на Дальнем Востоке добыто почти 290 тыс. тонн лососей – на 6% выше уровня аналогичного нечетного 2015 г. Из-за слабых подходов в Сахалинской области предприятия Сахалинрыбвода при инкубации икры компенсируют кетовой икрой нехватку горбушовой.
07 сентября 2017 года
В южнокорейском Пусане запущены три образцовые образовательные программы – по технологиям аквакультуры, управлению морскими биоресурсами и морским социальным наукам. От успешности проекта зависит, появится ли в городе Мировой морской университет.
На Восточном экономическом форуме представили проект, который будут реализовывать ФГУП «Нацрыбресурс» и ООО «Диомидовский рыбный порт». Перевалку рыбопродукции в порту Владивостока планируется увеличить до 180 тыс. тонн в год.
На Восточном экономическом форуме резидент свободного порта на Камчатке – компания «Терминал «Сероглазка» (входит в группу «Норебо») - презентовал свои возможности по перевалке рыбопродукции.
Законопроект о предоставлении рыбоводным заводам, работавшим по договорам искусственного воспроизводства, права на бесконкурсное получение участков одобрен комиссией по законопроектной деятельности.
К 5 сентября на Дальнем Востоке освоено 300 тыс. тонн лососей (+ 5% к уровню нечетного 2015 г.) В связи с плохими подходами горбуши на Сахалине частные рыбоводные заводы согласились помочь госучреждению с закладкой икры.
Арбитражный суд Камчатки отказал Росприроднадзору во взыскании почти 52 млн рублей с компании за притопление судна. Было решено, что размер экологического ущерба неверно рассчитан, негативные последствия для акватории не доказаны.
06 сентября 2017 года
Как сделать аквакультуру Дальнего Востока привлекательнее для инвесторов, обсудили на сессии в рамках Восточного экономического форума. Представители предприятий пожаловались на невозможность разведения гидробионтов на рыбопромысловых участках, сложности с экологической экспертизой, несовершенство методики изъятия.
По итогам совещания, состоявшегося в августе на Сахалине, глава правительства Дмитрий Медведев поручил федеральным ведомствам совместно с региональными властями проанализировать работу комиссий по анадромным и предложить, как сделать эту деятельность лучше.
Министерствам предстоит изучить возможность внесения в правовые акты по инвестквотам изменений, которые, как заявили представители рыбного бизнеса, позволят сделать этот механизм более гибким. Такое поручение глава Правительства Дмитрий Медведев дал по итогам совещания на Сахалине.
В первый день работы ВЭФ на объединенном стенде Росрыболовства и рыбопромышленников подписали соглашение о сотрудничестве Ленинградский судостроительный завод «Пелла», ООО «Антей» и Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока.