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Сигу НАО помогут увеличить популяцию

В Ненецком автономном округе подготовили техзадание по строительству рыборазводного цеха. Планируется, что мощность предприятия составит 5 млн личинок сига в год.

Решение о строительстве предприятия для увеличения популяций сиговых приняли на заседании рыбохозяйственного совета НАО в августе. Сиговые составляют основную долю водных биоресурсов в реках и озерах региона. Из-за антропогенного воздействия уровень естественного воспроизводства этих рыб заметно падает.

Проект по созданию рыборазводного цеха должны разработать окружной департамент природных ресурсов, экологии и АПК совместно с Центром развития бизнеса НАО. Как сообщили Fishnews в пресс-службе администрации региона, техническое задание уже готово и передано в Центр для подготовки проекта. Сам проект должен быть разработан до середины сентября.

Согласно техзаданию, предприятие рассчитано на подращивание личинок сига массой 0,08 грамм в количестве 5 млн штук. Цех будет отлавливать и выдерживать производителей, осуществлять отбор, оплодотворение и инкубацию икры, а также подращивать личинок до массы 0,08 г и выпускать их в водоемы.

Эффективность будет оцениваться по количеству и качеству выпускаемой молоди, а также по величине промвозврата - ориентировочно он составит порядка 14 тыс. сигов. При средней массе одной рыбины в 0,5 кг это дополнительно даст 7 тонн.

Планируется, что строительство цеха позволит получать прибыль от реализации мальков для компенсационных мероприятий и воспроизводить популяцию сиговых в бассейне Печоры. Ориентировочная стоимость реализации проекта - примерно 10 млн рублей.

Fishnews

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