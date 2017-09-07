07 сентября 2017 года

Президент расставил приоритеты

На пленарном заседании ВЭФ глава государства Владимир Путин призвал региональные власти и Минвостокразвития активней участвовать в формировании портфелей проектов, которым необходима льготная кредитная и гарантийная поддержка.

Президент РФ лично участвует в ВЭФ с самого первого форума в 2015 г. Традиционно в своем выступлении глава государства ставит задачи по развитию инфраструктуры на Дальнем Востоке, созданию комфортного делового климата, доступности для бизнеса финансовых ресурсов. Третий форум не стал исключением.

Выступая на пленарном заседании ВЭФ-2017 Владимир Путин заверил участников мероприятия, что компании, которые готовы осваивать глобальные рынки, производить и экспортировать высокотехнологичную продукцию, всегда встретят в России всестороннюю поддержку.

По словам президента, Дальний Восток представляет собой уникальное сочетание возможностей и конкурентных преимуществ. «Это льготные налоговые режимы и комфортные административные процедуры, которые по многим параметрам превосходят или находятся на уровне самых продвинутых территорий», - сказал Владимир Путин.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что Россия настроена на углубление торговых, инвестиционных, финансовых связей со всеми партнерами. В связи с этим президент озвучил ряд важных решений по повышению привлекательности режимов ТОР и свободного порта, сообщает корреспондент Fishnews.

«Например, в соглашении с резидентами этих территорий предлагается зафиксировать, так называемую, «дедушкину оговорку». Когда условия для инвестирования не могут ухудшаться в течение первых десяти лет с начала проекта. Но, повторю, мы намерены улучшать условия», - сказал президент.

Так, любой инвестор, ставший резидентом ТОР и свободного порта Владивосток, до 2025 г. будет иметь 10-летнюю льготу по уплате страховых взносов.

Для крупных инвестиционных проектов – свыше 100 млрд рублей - будет продлена льгота по налогу на прибыль – с 10 до 12 лет.

Для иностранных инвесторов, которые намерены вложить 10 и более миллионов долларов, предлагается рассмотреть упрощенный порядок предоставления российского гражданства.

Владимир Путин призвал власти создавать эффективные стимулы для роста предпринимательской активности, обеспечивать комфортные условия для бизнеса не только в ТОР и свободном порту, но на всей территории региона. «Обращаю внимание, что это принципиальная задача для федеральных, а главное - для региональных и муниципальных органов власти. Также прошу руководство корпораций по развитию малого и среднего предпринимательства реализовать дополнительные меры по содействию бизнесу именно на Дальнем Восток. А региональные власти и Минвостокразвития - активно участвовать в формировании портфелей проектов, которым необходима льготная кредитная и гарантийная поддержка», - сказал президент.