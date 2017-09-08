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Рыба на World Food Moscow в 2016 г.

World Food Moscow готовится распахнуть двери

Международная выставка продуктов питания World Food Moscow откроется в столице 11 сентября. Большие экспозиции представит ряд отечественных рыбопромышленных компаний, также свои рыбу и морепродукты продемонстрируют Китай, Южная Корея, Марокко.

World Food Moscow состоится в ЦВК «Экспоцентр» и продлится до 14 сентября. Как сообщили Fishnews организаторы, в этом году в выставке принимают участие более 1500 поставщиков из 64 стран мира.

Российские производители и дистрибьюторы занимают практически половину выставочных площадей. С большими экспозициями выступают, в частности, Рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина, «Русская рыбопромышленная компания», «Моремания», группа «Норебо». Из зарубежных участников рыбу и морепродукты представят компании Китая, Южной Кореи, Марокко.

По данным статистики, ежегодно выставку посещает более 30 тыс. человек. Уже не первый год на площадке World Food Moscow работает «Ритейл-Центр», где представители поставщиков могут провести прямые переговоры со специалистами по закупкам от розничных торговых сетей. В работе «Ритейл-Центра» принимают участие как сети федерального значения, так и региональные.

В этом году в рамках выставки будет работать новый информационный проект – интервью-студия World Food Expert. Она позволит представителям органов власти, предприятий, зарубежных торговых миссий в ходе блиц-интервью поднять острые вопросы российского продовольственного рынка.

11 сентября, в день открытия выставки, состоится центральная подиумная дискуссия «Российский продовольственный рынок: новая реальность». На ней эксперты обсудят, как государству и бизнесу вместе войти в новую рыночную реальность, как сохранить баланс между качеством продуктов и их себестоимостью, какие тенденции на рынке будут набирать обороты и другие вопросы. В дискуссии примут участие представители государства, бизнеса и ритейла, модератором сессии заявлен руководитель АНО «Российская система качества» (Роскачество) Максим Протасов.

12 сентября состоится круглый стол, посвященный техническому регламенту ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (он вступил в силу 1 сентября). Как обещают организаторы, свои позиции выскажут производители (представитель ВАРПЭ и начальник службы качества СП «Санта-Бремор» Елена Котляренко), ритейл (председатель комитета по качеству Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Наталья Соммер) и контролирующие органы (заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов).

В рамках выставки World Food Moscow традиционно состоится ежегодный независимый дегустационный конкурс «Продукт года». Комиссия отберет лучшие товары, чтобы отметить их наградами. В этом году представлено более 250 образцов.

Кроме того, пройдет конкурс «Витрина новинок», победителей которого выберут голосованием посетители сайта выставки. В этом году подано 11 заявок в различных категориях продукции. Все продукты будут представлены в специальной зоне «Витрины новинок».

Одновременно с World Food Moscow в павильоне 7 будет работать международная экспозиция оборудования и технологий для выращивания, добычи и переработки рыбы и морепродуктов Fishtech. Там представят весь цикл производства по направлениям, включающим рыболовство, аквакультуру и рыбопереработку, а также комплекс смежных отраслей – хранение, транспортировку и упаковку рыбы и морепродуктов.

Посещение World Food Moscow будет платным. Читатели Fishnews – информационного партнера события – могут получить бесплатный электронный билет на сайте выставки с помощью промокода wfm17iFEHH.

Fishnews

НазадМетки: аквакультураварпэвыставкакитайкореяроссельхознадзор

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