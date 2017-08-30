30 августа 2017 года

«Моремания» запустит рыбную франшизу

Сеть «Моремания» представит франшизу «рыбных ресторанов и магазинов под одной крышей» в сентябре на выставке World Food Moscow. В компании разработано пять вариантов заведений, которые различаются по площади и ассортименту.

Первая «Моремания», объединившая формат кафе и розничной торговли рыбой, открылась два с половиной года назад в подмосковной Красной Пахре. Проект запустила «Северная компания» – один из лидеров рыбного рынка, предложившая концепцию качественной и вкусной рыбы по доступным ценам. Сейчас в Москве и Московской области действуют четыре «Моремании», и еще один ресторан недавно заработал во Владимире.

По словам Оксаны Ильиной, руководителя «СК-сервис» – оператора «Моремании», партнерские предложения по развитию сети стали поступать сразу после запуска первого заведения, но в компании принимать их не спешили, постепенно открывая новые точки, экспериментируя с меню и добиваясь максимальной эффективности бизнес-процессов.

«Когда мы зашли в ТРЦ «Океания» на Кутузовском проспекте, где «Моремания» стала своеобразной московской витриной нашей сети, пошел большой поток желающих приобрести у нас франшизу, – рассказала Fishnews Оксана Ильина. – Мы долго отказывались, потому что понимаем, насколько это сложный бизнес - торговля охлажденной рыбой. Но в какой-то момент осознали, что самостоятельно продолжать широкую экспансию не сможем, поэтому было принято положительное решение. Самое главное, в «Мореманиях» по франшизе будет сохранен формат «ресторан и магазин под одной крышей». За два с лишним года методом проб и ошибок мы пришли к выводу, что идея работает только в таком виде, и ни в каком другом».

Варианты франшизы, которые будут представлены на сентябрьской выставке World Food Moscow, отличаются по площади заведений и их локации. Самую крупную из них – порядка 200 кв. м – просто так приобрести не получится. «Это самая большая «Моремания» с полным ассортиментом, поэтому мы максимально серьезно подходим к выбору партнеров. Это будет даже не совсем франшиза, мы планируем открывать такие рестораны только в партнерстве с компаниями, у которых есть соответствующие компетенции. Нужны люди, которые понимают специфику работы с рыбой», – говорит Оксана Ильина.

Основатели проекта не скрывают: в партнерах они предпочли бы видеть в первую очередь либо коллег по рыбному сектору, либо компании, которые имеют большой опыт работы в ресторанном бизнесе, максимально приближенном к формату «Моремании».

«Примерно такая схема у нас реализована во Владимире. Там открыта большая «Моремания» – первая за пределами Москвы и ближнего Подмосковья. Команда, которая за ней стоит, долгое время управляла различными кафе, в том числе рыбного направления, и барами, поэтому мы им доверились и увидели, что это может работать», – отметила директор «СК-сервис».

Второй вариант франшизы рассчитан на меньшие площади – около 80-100 кв. м – и хорошо подходит для подмосковных городов и регионов, считают в руководстве компании. «Примерно такая «Моремания» у нас сейчас работает в Химках. Там чуть меньше посадка, соответственно требуются меньшие размеры помещения и меньше инвестиции. Тут мы уже расширяем пул потенциальных партнеров, которые могут войти во франшизу», – комментирует Оксана Ильина.

Но самым востребованным, по ее словам, может стать формат условной «малой «Моремании», который подразделяется на «европейское» (от 100 кв. м), «фрибургер» (80 кв. м) и «японское» (70 кв. м) направления. «Дело в том, что «Моремания» всегда отличалась большим рыбным меню, причем мы сознательно не уходили ни в какую национальную кухню. Наша задача – представить микс из вкусных рыбных блюд со всего мира, – объясняет руководитель компании. – А в случае с «малой «Мореманией» люди могут попробовать реализовать этот проект на более узком сегменте».

Предполагается, что «европейский» формат заведений возьмет за основу средиземноморскую кухню, в «японскую» историю уходят роллы и азиатские блюда, а «фрибургер» объединит группу быстрого приготовления – бургеры, а также рыбу и морепродукты во фритюре.

Стоимость всех вариантов франшизы также планируется объявить на World Food Moscow. По словам Оксаны Ильиной, паушальный взнос будет от 1 млн рублей, но тут все зависит от партнера. Размер роялти для франчайзи пока определен в 5% от оборота. Примерный объем инвестиций, который потребуется компании, желающей приобрести франшизу, в «Моремании» оценивают на уровне 10-15 млн рублей. Интерес к проекту проявляют не только московские инвесторы, предложения поступают из самых разных регионов – от Краснодарского края до Сибири.

Fishnews