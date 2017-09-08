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Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востоке Александр ДУПЛЯКОВ

Александр Дупляков: Крабовый промысел ведется в стабильных условиях

Регулирование вылова краба осуществляется достаточно эффективно, в целом каких-либо острых вопросов нет, считает руководитель Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

Борьба с браконьерством, инициативы по регулированию лова, сертификация по стандартам устойчивого рыболовства – о том, как проходит работа по этим направлениям, в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» рассказал президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

АДК неоднократно выступала с предложениями по регулированию крабового промысла. В частности, по минимальным суточным объемам вылова крабов на судно.

В настоящее время крабовый промысел регулируется достаточно эффективно, и если говорить о мерах, призванных противодействовать незаконной добыче, то их достаточно, полагает руководитель ассоциации. «Дальнейшее усложнение или ужесточение правил только затруднит работу российских компаний и при этом не даст нужного эффекта, например, в отношении «подфлажников» или бытового браконьерства», – считает Александр Дупляков.

Конечно, промысел – это живой процесс, условия которого могут меняться из года в год. «Периодически возникает необходимость корректировки минимальных суточных объемов добычи краба, и такие изменения после соответствующего научного обоснования принимаются. В перспективе могут корректироваться сроки и районы промысла, но в целом каких-либо острых вопросов по регулированию нет. Сейчас крабовый промысел ведется в стабильных и понятных условиях», – заявил президент АДК.

Он обратил внимание на позитивную ситуацию в борьбе с незаконной добычей. «Безусловно, проблема ННН-промысла, которая была раньше, даже еще четыре года назад, перестала существовать. Нелегальных поставок на зарубежные рынки практически нет. Промысел, который осуществляют в территориальном море и исключительной экономической зоне российские компании, абсолютно легальный и прозрачный», – отметил собеседник «Fishnews – Новости рыболовства».

Сейчас промысел ведут в основном крупные компании, у которых достаточно квот, десятки судов, долгосрочные программы по обновлению флота; они инвестируют большие средства для роста не только количественных, но и качественных показателей промысла, указал Александр Дупляков.

«Да, не до конца решена проблема с судами-«подфлажниками», но с ними эффективно борется Пограничная служба, периодически появляются сообщения о задержаниях нарушителей. Так что, думаю, и их в скором времени не станет», – заявил руководитель объединения.

Как и ранее, он отметил позитивную роль межправительственных соглашений, которые Россия заключила с другими странами АТР для борьбы с ННН-промыслом. Именно благодаря этим договоренностям был закрыт путь на рынок для браконьерской продукции, в том числе выгружаемой судами-«подфлажниками». «И такая работа продолжается, ежегодные консультации по реализации этих соглашений позволяют выявлять проблемные моменты и совершенствовать механизмы их решения», – констатировал президент АДК.

Оценивая уровень незаконного промысла, эксперты ориентируются в первую очередь на статистику иностранного импорта российской крабовой продукции, а также на информацию от трейдеров, которые занимаются реализацией краба на зарубежных рынках. «Сведений о регулярных заходах в иностранные порты судов под «удобными» флагами с нелегальным крабом нет, по информации от наших зарубежных партнеров, лишь изредка отмечаются единичные случаи выгрузки такой продукции», – рассказал Александр Дупляков.

Он добавил, что до последнего времени оставался практически единственный канал для поступления на рынок нелегальной крабовой продукции – Северная Корея, и шел такой товар только в Китай. «Но мы надеемся, что и этот канал будет окончательно перекрыт», – заявил руководитель ассоциации.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

НазадМетки: браконьерстводальний востоккитайкореякраб

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