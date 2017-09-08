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Председатель КС «Севрыба» Вячеслав ЗИЛАНОВ

Вячеслав Зиланов: На международном форуме нужно решать глобальные вопросы

Статус рыбопромышленного форума и выставки в Санкт-Петербурге подразумевает в первую очередь обсуждение актуальных вопросов международного рыболовства, а не только внутренних проблем отрасли, считает председатель КС «Севрыба» Вячеслав Зиланов.

«Символично, что Санкт-Петербург еще с конца XIX века стал лицом выставок рыбного хозяйства – и в царской России, и потом в Советском Союзе, – обратил внимание председатель КС «Севрыба», заслуженный работник рыбного хозяйства России Вячеслав Зиланов. – В 1889 году в Михайловском манеже состоялась первая Всероссийская рыбопромышленная выставка, а в 1902 году в столице прошла уже Международная рыбопромышленная выставка, которая имела огромный успех».

В послевоенный период в 1968 г. в Ленинграде по инициативе Минрыбхоза СССР была впервые организована отраслевая выставка «Инрыбпром», с 1975 г. она стала регулярной и проводилась каждые пять лет вплоть до 1995 г.

«Выставка позволяла увидеть техническое оснащение отрасли, включая и судостроение, и переработку рыбной продукции, и добычу в сопоставлении с мировыми тенденциями. На нее приглашались иностранные фирмы, производители, министры рыболовства зарубежных государств, заключались соглашения, сделки, и в целом как бы оценивались наши задачи, в том числе по переоснащению отрасли, на ближайшие пять лет», – рассказал собеседник Fishnews.

По его словам, рыбаки с надеждой восприняли возвращение главной отраслевой выставки в Северную столицу и надеются, что она приведет к положительным результатам. «Конечно, идеология и формат мероприятия изменились, много неясного, но лиха беда начало», – отметил Вячеслав Зиланов.

По его словам, очень важно, чтобы выставка и форум не превратились в обсуждение внутрироссийских проблем. «Раз уж мы заявили об этом, как о событии международного уровня, то и рассматривать надо вопросы, которые имеют значение для международного рыболовства, – считает он. – Например, о постоянном занижении потенциальных возможностей Мирового океана».

«На протяжении уже 30 с лишним лет силами разных «гринписов» и при поддержке участников рынка общественности настойчиво внушают, что съем морских живых ресурсов в мире ограничен 90-100 млн тонн в год, поскольку большинство запасов подорваны. Но я хочу напомнить, что советская и российская научная школа, и даже часть зарубежных крупных специалистов оценивали возможность ежегодного изъятия морских живых ресурсов Мирового океана на уровне 200-250 млн тонн с учетом промысла криля, мезопелагических рыб и т.д. Так не пора ли пересмотреть текущие выкладки и определить позицию рыбацкого мирового сообщества?» – озвучил проблему председатель КС «Севрыба».

Другим поводом для дискуссии, по его мнению, могла бы стать обоснованность широкого применения ограничительных мер и ивведения все новых районов, закрытых для рыболовства. «Действительно ли ограничения, которые сейчас широкой сетью опутали рыбаков всех стран мира, отвечают современному подходу к рациональному использованию морских живых ресурсов Мирового океана? Безусловно, где-то они оправданы с точки зрения сохранения видового разнообразия или сохранения запасов, но применять такие меры повсеместно просто бессмысленно», – считает Вячеслав Зиланов.

Примером такого избыточного регулирования он назвал создание заповедника в антарктическом секторе Южного океана, которое было пролоббировано странами, выступающими против промысла криля в этом районе. «Или возьмите северную и северо-восточную Атлантику. Разведанные ресурсы только макруруса на возвышенностях Срединно-Атлантического хребта оцениваются в 60-80 тыс. тонн съема ежегодно. Но при нынешней зарегулированности и системе, когда ни одно рыболовное и даже научно-исследовательское судно не может выйти на промысел, не получив разрешения у той или иной международной организации, макруруса никто не ловит», – констатировал эксперт, добавив, что имеется и целый ряд других проблем международного уровня, которые достойны обсуждения на форуме.

По словам Вячеслава Зиланова, от мероприятий в Санкт-Петербурге многое ждут и рыбаки, и отрасль в целом. Внимание к ним проявляют и зарубежные партнеры, которые еще помнят ленинградский «Инрыбпром» и будут сравнивать рыбный форум с прошлым. «Здесь велика ответственность организаторов, с тем чтобы сохранить преемственность и дать новый рыночный импульс. Мы, старшее поколение, приветствуем, что выставка, наконец, возвращается на Васильевский остров в Гавань, где она и родилась, и надеемся, что она не превратится в ежегодную «обязаловку». Пусть эти мероприятия проводятся раз в три года или раз в пять лет, но это должна быть площадка международного уровня, которая достойно представляет рыбную отрасль России», – подчеркнул председатель КС «Севрыба».

Fishnews

НазадМетки: выставкасудостроение

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