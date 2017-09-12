13 сентября 2017 года

Фарерских поставщиков настраивают на новые требования

Россельхознадзор довел до фарерской стороны требования нового техрегламента ЕАЭС. Два ветеринарных ведомства договорились оперативно обмениваться информацией в случае нарушений по листериям.

Встреча помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова с исполнительным директором Управления ветеринарии и продовольствия Фарерских островов Барур Энни состоялась 12 сентября в Москве.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, значительное внимание на переговорах уделили ответственности фарерской стороны за безопасность рыбы и продукции из нее, экспортируемых в РФ. В частности, отечественное ветеринарное ведомство подробно рассказало о требованиях вступившего в силу с 1 сентября технического регламента ЕАЭС «О безопасности рыбной продукции».

Документ регламентирует в том числе контроль листерий в сырье и переработанной рыбной продукции. Стороны обсудили российские и фарерские методики отбора и подготовки проб, проведения исследований для определения листерий. Дмитрий Натаров и Барур Энни договорились максимально быстро обмениваться информацией о случаях несоответствия продукции необходимым требованиям.

Барур Энни уведомил Россельхознадзор о продолжающемся внедрении в практическую работу системы электронной сертификации животноводческой продукции ГИС «Меркурий». Планируется, что дату начала использования системы в полном объеме на Фарерах определят после завершения всех технических процедур.

Фарерская сторона также попросила Россельхознадзор запустить процесс внесения технических изменений в сертификат на поставки рыбной продукции в Россию и страны ЕАЭС.

Fishnews