Фарерских поставщиков настраивают на новые требования

12 сентября 2017 года
В этом году рыбный раздел World Food Moscow предложил посетителям выставки познакомиться с новыми брендами ведущих рыбопромышленных компаний и необычным форматом торговли рыбой и морепродуктами.
Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. Документ должен обеспечить единое таможенное регулирование в ЕАЭС.
08 сентября 2017 года
Международная выставка продуктов питания World Food Moscow откроется в столице 11 сентября. Большие экспозиции представит ряд отечественных рыбопромышленных компаний, также свои рыбу и морепродукты продемонстрируют Китай, Южная Корея, Марокко.
В число первоочередных совместных проектов РФ и Японии на южных Курильских островах вошло сотрудничество в сфере аквакультуры. Об этом президент Владимир Путин и премьер-министр Синдзо Абэ рассказали на Восточном экономическом форуме.
07 сентября 2017 года
В каком объеме возможны сейчас изменения по механизму инвестиционных квот, что мешает продвижению российской рыбопродукции на зарубежных рынках, какие вопросы волнуют компании, которые собираются строить под инвестквоты береговые заводы, – обсуждали на площадке ВЭФ.
06 сентября 2017 года
В Светлогорске открылась международная научно-практическая конференция по вопросам производства рыбной продукции. Главные темы в этом году – применение рыбного техрегламента, технологии хранения рыбы, ХАССП и новые требования к маркировке.
13 сентября 2017 года
С 14 сентября в Северной столице начнут работу Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий – они должны представить успехи и перспективы отечественного рыбохозяйственного комплекса.
Минсельхоз предлагает внести законодательные изменения, которые позволят лососевым рыбоводным заводам получить рыбоводные участки без торгов. На заседании 13 сентября проект рассмотрит правительство.
В Камчатском крае возбудили уголовное дело по факту нападения на пограничника при досмотре лодки. По версии следствия, двое граждан нанесли правоохранителю удары и попытались выбросить его за борт.
В Баренцевом море поймали треску длиной 147 см и массой 35,8 кг. Экземпляр передали для исследований в Полярный НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии.
12 сентября 2017 года
Портал «Наша природа» позволяет оперативно сообщать об экологических нарушениях. Теперь правительство закрепило за этой системой общественного контроля статус федеральной государственной.
На базе крупнейших рыбохозяйственных объединений Сахалинской области создана новая единая организация – Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.
Отраслевые союзы и ассоциации должны принимать участие в работе комиссий, которые занимаются регулированием добычи анадромных видов рыб, – тем более что такое представительство предусмотрено нормативной базой, отмечает замглавы Росрыболовства Петр Савчук.
Исследования показали, что биомасса северно-восточной популяции атлантической скумбрии на 13% превысила уровень прошлого года, достигнув исторического максимума. На ее промысле наблюдаются большие уловы, хотя пик сезона еще не наступил.
В осеннюю сессию Госдума вернется к рассмотрению законопроектов о любительском и прибрежном рыболовстве – во втором и первом чтениях соответственно.
В этом году рыбный раздел World Food Moscow предложил посетителям выставки познакомиться с новыми брендами ведущих рыбопромышленных компаний и необычным форматом торговли рыбой и морепродуктами.