13 сентября 2017 года

В Санкт-Петербурге завершается подготовка к выставке рыбной индустрии

С 14 сентября в Северной столице начнут работу Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий – они должны представить успехи и перспективы отечественного рыбохозяйственного комплекса.

Долгое время на рыбную отрасль России смотрели как на серую зону, но сейчас пришло время гордиться ее достижениями, отметил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

«У нас многое уже сделано, и впереди немало интересных и перспективных проектов», – подчеркнул глава федерального агентства.

В выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий примут участие компании из основных рыбацких регионов – Камчатки, Приморского края, Сахалинской, Мурманской областей. Это «Гидрострой», «Океанрыбфлот», «Дальрыба», «Норебо», «Антей», ПБТФ, Южно-Курильский рыбокомбинат, «Русская рыбопромышленная компания», Архангельский траловый флот, ПРК и другие.

Еще одна составляющая – все, что необходимо для работы рыбаков: услуги верфей, оборудование для добычи и обработки рыбы и морепродуктов, холодильные мощности и решения для береговых заводов, тара и упаковка, научные исследования и разработки, обучение кадров для рыбной отрасли. В результате, по мнению Ивана Фетисова, гендиректора отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group, выставка приобрела комплексный характер: от проектирования судов и подготовки специалистов до выхода в море, от промысла до глубокой переработки и до конечного потребителя.

Fishnews