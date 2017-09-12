13 сентября 2017 года

Что может показать путина пелагических рыб 2017?

Представители отрасли высказали Fishnews свои мнения о возможностях промысла сайры, скумбрии и иваси в текущем году, а также о долгосрочных планах использования этих ресурсов. При освоении новых объектов компании планируют учесть опыт прошлых лет.

Напомним, в этом году к добыче рекомендовано 180 тыс. тонн тихоокеанской сайры, 130 тыс. тонн скумбрии и чуть более 60 тыс. тонн дальневосточной сардины (иваси), что уже позволяет вести их промысел заинтересованным пользователем. Рекомендованные величины вылова составляют порядка 10% от проходящих через российские воды запасов, но специалисты говорят однозначно: при необходимости объемы добычи для мигрирующих короткоцикловых видов можно увеличить без вреда для популяции. Например, в годы высокой численности сардины изымалось до 30% от приходящей на нагул рыбы. Все три объекта являются неквотируемыми, но по сравнению с другими массовыми видами водных биоресурсов их лов намного сложнее.

О «больных» местах промысла уже было сказано немало – это и малодоступность ранее популярных орудий лова для сардины (кошельков), это и нехватка опытных кадров, хорошо знающих тонкости добычи сардины и скумбрии, это и необходимость продвижения продукции на рынке, где уже есть достаточно конкурентоспособной товаров из массовых объектов промысла. Однако сами рыбаки, сделав некоторые попытки в предыдущие годы и «прощупав» рыбу, сейчас настроены более оптимистично.

Как сообщил руководитель ГК «Доброфлот» Александр Ефремов, опыт кошелькового промысла, полученный в ходе прошлогодней рыбалки, учли в этом году. «Очень сложно не только поймать и удержать рыбу, но и не потерять невод, не запутаться в нем. Важно учитывать различные факторы, начиная от скорости косяка рыбы, его курса, времени начала замета, градуса циркуляции при заходе на косяк, направления и скорости течения и заканчивая скоростью и силой ветра, – отметил Александр Ефремов. – В результате первые заметы 2017 года оказались успешными. К примеру, если в 2016 году максимальный разовый улов этим орудием не превышал 30 тонн, то сейчас уже зафиксирована цифра в 90 тонн».

Кроме того, компания увеличила и количество судов на промысле сардины. Если в 2016 г. на путине было задействовано три добывающих судна и плавбаза «Всеволод Сибирцев», то в этом году с плавзаводом вышли уже четыре СТР.

Также в промысле сардины и скумбрии участвует и компания ООО «Антей». Недавно прибывшее на Дальний Восток новое судно «Северный океан» уже в августе отправилось на промысел сардины и скумбрии, а на сайре, как и в прошлом году, работает СРТМ «Алестар».

По словам генерального директора компании Андрея Поломаря, накопленный административно-управленческий опыт пригодится и на новом для компании промысле, учитывая, что есть общие проблемы для промысла любых видов водных биоресурсов.

Кроме того, некоторая схожесть в принципах организации промысла двух видов позволяет использовать наработки сайрового промысла на новых объектах. В советские времена флот работал бок о бок на добыче сайры и сардины, капитаны обменивались информацией, поделился воспоминаниями капитан-наставник Николай Лобанчук. В обоих случаях рыбалка зависела от температурного режима, регулирующего поведение рыбы, а одно время даже делались успешные попытки ловить сайру кошельком. Поэтому извлечь пользу из этих точек соприкосновения вполне реально.

В целом рыбаки подчеркивают: подготовку кадров для работы с кошельками и другими специализированными орудиями лова стоит на самом высоком уровне сделать одним из приоритетов.

Рыбаки по-прежнему очень рассчитывают на научно-информационную поддержку промысла сардины и скумбрии. Почти все представители бизнеса отмечают огромную значимость возрождения промысловой разведки и развития оперативного прогнозирования, поскольку в прошлом масштабные экспедиции работали, опираясь на своевременные рекомендации. Работа поисковых судов, авиаоблеты – все это позволяло находить промысловые скопления. Однако очевидно, что здесь нужен ряд последовательных государственных мер по возрождению этой схемы.

Современный уровень численности скумбрии и сардины вполне позволяет ожидать развития в 2017 году хорошей промысловой обстановки. При этом основу уловов составят среднеразмерные сардина и скумбрия. Исследования, проведенные в июле в открытых водах СЗТО, показали, что средний размер сайры в уловах составлял 29 см, аналогичные сведения поступают и с промысла. Хотя специалисты подчеркивают, что при смещении промысла из мористых районов на участки фронтальных зон прибрежного фронта, исходя из многолетней практики, может вырасти доля молоди сайры.

По последним данным, в этом году пелагическая путина пока идет с опережением темпов предыдущего года. Нарастающий вылов сардины уже превысил 6 тыс. тонн, а скумбрии – 1 тыс. тонн, тогда как в прошлом году на 11 сентября общий вылов скумбрии составил 439 тонн, сардины – 3151 тонну. Общий вылов сайры российскими судами на 12 сентября составил порядка 3,2 тыс. тонн, что выше прошлогодних показателей (1,5 тыс. тонн).

По словам ученых, еще рано прогнозировать, чем закончится нынешняя путина, однако вполне можно надеяться, что поднаторевшие на промысле добытчики выловят гораздо больше, чем в прошлом году.

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