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Японская скумбрия и дальневосточная сардина (иваси)

Иваси помогают искать с воздуха

К 12 сентября российские рыбаки добыли на Дальнем Востоке более 10,4 тыс. тонн сайры, скумбрии и сардины - в прошлом году это было 5,8 тыс. тонн. Для точности наведения флота возродили авиаучетные наблюдения.

Ход промысла пелагических объектов обсудили в Росрыболовстве, видеоконференцию провел заместитель руководителя ведомства Петр Савчук.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР, наилучшая динамика вылова наблюдается по сайре: добыто 3,1 тыс. тонн - вдвое больше показателя на отчетную дату прошлого года. Дальневосточной сардины (иваси) поймано 6,23 тыс. тонн (+73%), скумбрии - 1 тыс. тонн (+44%). На их промысле в районе Курил и открытых водах северо-западной части Тихого океана работают 20 российских судов. Пользователи Японии и Республики Корея освоили более 12,4 тыс. тонн пелагических видов, в основном это иваси.

Врио директора ТИНРО-Центра Алексей Байталюк рассказал, что сейчас в районе работы флота ухудшается погода, суда не смогут рыбачить около двух дней. Затем, как ожидается, вихри течения Ойясио начнут формировать у берегов острова Шикотан плотные скопления рыбы. После непогоды наблюдатели института возобновят поиск скоплений сайры, иваси и скумбрии, чтобы скорректировать работу промысловых судов.

На неделе с 4 по 10 сентября после шторма флот вернулся в районы промысла и продолжил эффективную добычу. Вылов сардины достигал 500 тонн на судосутки промысла. В середине недели выросли уловы скумбрии – до 100 тонн на судосутки. Ожидается, что в ближайшую неделю такая тенденция по скумбрии продолжится, уловы сардины останутся на прежнем уровне.

Сейчас суда работают юго-восточнее Шикотана. В уловах иваси присутствует рыба размером 17-20 см, скумбрия попадается длиной от 20 до 30 см.

После почти 20-летнего перерыва ученые при поддержке рыбопромышленников возродили практику авиаучетных наблюдений. В ходе 10 лётных часов специалисты ТИНРО-Центра искали скопления с воздуха. Наиболее перспективные для поиска районы были закрыты туманом, но методика прошла обкатку. Такие вылеты будут продолжены.

Fishnews

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