14 сентября 2017 года

Олег Комаров: Отсутствие кадров убивает отрасль

В рамках Международного рыбопромышленного форума российские производители оборудования для рыбопереработки намерены поднять вопрос о создании образовательных инжиниринговых центров для подготовки специалистов рыбной отрасли.

По итогам научно-практической конференции «Производство рыбной продукции: проблемы, новые технологии, качество» в Светлогорске ведущие российские компании, выпускающие оборудование для рыбоперерабатывающих производств, объявили о создании отраслевой ассоциации.

«Мы приняли решение создать Всероссийскую ассоциацию производителей оборудования для рыбохозяйственного комплекса и образовали комитет, который займется организационными вопросами», – рассказал генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег Комаров.

Первоочередной задачей новой ассоциации, по его словам, станет решение кадровой проблемы. «Анализ показывает, что главная проблема, и во многом причина печального состояния большинства отечественных предприятий по производству рыбоперерабатывающего оборудования – это кадры. Отрасль убивает отсутствие кадров. Поэтому задача ассоциации – возродить преемственность», – отметил собеседник Fishnews.

На площадке Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге производители оборудования намерены обратиться с предложением к заинтересованным ведомствам – Минпромторгу, Минобрнауки и Росрыболовству. «Ассоциация выдвинула инициативу организовать на базе ведущих региональных предприятий образовательные инжиниринговые центры, которые должны выпускать специалистов как для нашей отрасли, так и для рыбаков. Рыбной промышленности они будут поставлять технические кадры, чтобы обслуживать оборудование, которое выпускают отечественные предприятия, – указал Олег Комаров. – Образовательная площадка одна и та же, это те же специалисты, работают ли они у нас на заводах или на судах. Таким образом, мы решаем общую задачу».

По мнению производственников, нынешние выпускники технических вузов, даже таких специализированных, как Дальрыбвтуз или КГТУ, во время обучения не имеют реальной практики и выходят с очень низкой квалификацией. В результате они не востребованы на рынке труда, не имеют возможности приобрести профессиональные навыки и навсегда уходят из отрасли. Другое дело, если к окончанию университета молодой специалист получит реальную практику и приличную квалификацию – тогда он будет востребован, начнет зарабатывать нормальные деньги и закрепится в профессии.

«Мы хотим в кооперации с профильными вузами выпускать специалистов высокой квалификации. Организовывать площадки, где вуз обеспечивает методику преподавания, а мы даем практические навыки. Это важнейшая задача, которую необходимо решать профсообществу», – считает руководитель «Технологического оборудования».

Другой важной задачей, по словам Олега Комарова, является законодательная поддержка производственных предприятий. «В идеале нужен своего рода координационный центр, где мы совместно с государством, с отраслевым регулятором в лице Минпромторга, могли бы выработать сбалансированный подход к решению задачи по увеличению потенциала отрасли, наращиванию мощностей и возрождению российской промышленности», – отметил он.

По отношению к инвестиционным программам, запущенным в рыбной отрасли, инициатива машиностроителей, скорее всего, запоздала, но, по мнению участников конференции в Светлогорске, заниматься этим необходимо в любом случае. «У предприятий остался ресурс буквально на несколько лет. Картина одинакова, что на Дальнем Востоке, что у наших коллег на западе страны. Фактически сейчас все держится на старых кадрах. Через пять лет они уйдут, и тогда останутся только иностранцы», – подчеркнул Олег Комаров.

Fishnews

