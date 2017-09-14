14 сентября 2017 года

Международный рыбный форум и выставка стартовали в Петербурге

Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков дал старт Международному рыбопромышленному форуму и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге.

Интерес к форуму превзошел ожидания: в Северную столицу прибыли делегации из стран, которые обеспечивают половину мирового вылова водных биоресурсов и две трети мирового объема производства продукции аквакультуры, подчеркнул Илья Шестаков.

«Традиционно политическую и деловую повестку стараются разделить. Но мы убеждены, что стоящие перед глобальной экономикой вызовы требуют взаимного доверия и совместных действий, компромиссных и при этом взаимовыгодных решений», - заявил замминистра сельского хозяйства – глава Росрыболовства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, форум будет проходить с 14 по 15 сентября. Будут обсуждаться вопросы работы в Мировом океане, мировой торговли рыбой и морепродуктами, береговой рыбопереработки, аквакультуры, строительства флота, сохранения запасов водных биоресурсов, сертификации промыслов. Значимым мероприятием станет обсуждение Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 г.

«В рамках деловой программы выступит более 80 спикеров, на форуме присутствуют делегации из Австралии, Бразилии, Гвинеи-Бисау, Германии, Ирана, Исландии, Италии, Казахстана, Камбоджи, Канады, Китая, Марокко, Намибии, Норвегии, США, Сьерра-Леоне, Фарерских островов, Чили и Японии», - перечислил заместитель министра сельского хозяйства – глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он отметил, что интерес к форуму превзошел ожидания.

Ведущие компании из ключевых рыбацких регионов принимает участие в Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Представлено в выставочном комплексе и то, что необходимо для работы рыбаков. «В этом году на площади свыше 3 тыс. кв. км представлено более 100 экспонентов из 25 регионов и 11 стран мира», - привел данные Илья Шестаков. Он выразил надежду, что выставка станет заметным и регулярным событием в деловом мире.

«Уверен, форум и выставка зададут новый формат общения в рыбной отрасли. Это отличная площадка для международного диалога в области рыболовства, чтобы обозначить векторы инновационного развития и конструктивного сотрудничества», - подчеркнул глава российской рыбной отрасли.

Fishnews