18 сентября 2017 года

«Подводные лодки» НАО отправляются на переплавку

В Ненецком автономном округе очищают озеро Качгорт от брошенных судов, уже утилизировано 16 объектов из 23. Также подрядчики благоустроят прибрежную территорию.

Озеро Качгорт расположено на окраине Нарьян-Мара и до 2016 г. являлось частью морского порта. У причалов обслуживались суда, заходившие с Печоры.

В этом году начались работы по очистке озера от бесхозных судов. По итогам аукционов заключены госконтракты на утилизацию 23 плавсредств со сроком исполнения до 2 октября.

Специалисты регионального департамента природных ресурсов, экологии и АПК проинспектировали места уборки береговой полосы озера. Все брошенные плавсредства уже доступны для уборки, сообщили Fishnews в пресс-службе администрации Ненецкого автономного округа. Подрядным организациям осталось завершить утилизацию собранного металлолома и благоустроить прибрежную территорию.

Пока полностью утилизировано 16 объектов. Общая сумма госконтрактов, заключенных по итогам торгов, - около 1,3 млн рублей.

Очистка береговой полосы бассейна Печоры в границах Нарьян-Мара и поселка Искателей продолжится в период навигации 2018 г. Всего в этом районе обнаружили 93 брошенных судна.

Fishnews