19 сентября 2017 года

Россия хочет войти в «рыбную» комиссию по двум морям

Российская Федерация намерена стать полноправным членом Генеральной комиссии по рыболовству в Средиземном море (ГКРС). Это позволит стране принимать участие в разработке международных мер по управлению промыслом в Средиземном и Черном морях.

На полях Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков провел встречу с исполнительным секретарем Генеральной комиссии по рыболовству в Средиземном море ФАО Абделлом Сроуром. Они обсудили перспективы сотрудничества, в частности, возможность участия России в работе ГКРС в качестве полноправного члена.

Цель комиссии – обеспечить сохранение и устойчивое использование живых морских ресурсов на биологическом, социальном, экономическом и экологическом уровне. Также ГКРС занимается устойчивым развитием аквакультуры в Средиземном и Черном морях.

Членами ГКРС являются Албания, Алжир, Болгария, Греция, Египет, Израиль, Испания, Италия, Кипр, Ливан, Ливия, Мальта, Марокко, Монако, Румыния, Сирия, Словения, Тунис, Турция, Хорватия, Черногория, Франция, Япония и Европейский союз.

Илья Шестаков подчеркнул, что Россия остается практически единственным прибрежным черноморским государством, которое формально не входит в состав ГКРС.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, включение в работу комиссии в качестве полноправного члена позволит нашей стране активно участвовать в разработке международных мер регулирования промысла в Черном море. Также РФ обеспечит доступ своей рыбопродукции на рынки средиземноморских и черноморских стран, членство в комиссии будет способствовать расширению сотрудничества в области марикультуры в Черном море и других сферах рыбного хозяйства. Кроме того, у России появится возможность влиять на формирование политики и нормативно-правовой базы ГКРС в части изучения, сохранения и рационального использования трансграничных запасов в Черном море.

Fishnews